Así ha sido la Crida de las Fallas de Valencia 2026: Un ave fénix gigante y fuegos artificiales "en la mejor fiesta del mundo"

Las falleras mayor de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, han encendido simbólicamente este domingo la mecha de las Fallas de 2026 y han invitado "con el corazón en la mano" al mundo entero a participar en "la mejor fiesta del mundo", que celebrará sus días grandes entre el 15 y 19 de marzo.

Así lo han señalado durante la Crida, el acto con el que cada último domingo de febrero se da inicio oficial a las fiestas falleras y en el que desde lo alto de las Torres de Serranos, las antiguas puertas de entrada a la ciudad, han proclamado el tradicional: "Ja estem en Falles" ("Ya estamos en Fallas").

La fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, ha pedido que Valencia sea "la casa más acogedora del mundo" y ha asegurado que la ciudad "está a punto de despertar" y de convertirse en "la caja de música más grande del mundo", donde los artistas falleros "hacen magia con las manos" y crean monumentos que se quedan siempre en el corazón.

Ha reivindicado que durante estas fiestas la ciudad entera se abre al mundo y se transforma en "un museo vivo", en "la capital mundial de la pirotecnia", donde "la pólvora es fiesta y la mascletà es música", y ha agradecido la contribución de las comisiones fallera a la fiesta.

Prades ha destacado que Valencia es una ciudad que ha demostrado muchas veces que "pase lo que pase siempre se levanta", y ha asegurado que aquí "la vida se celebra con fuego, con música, con ingenio y mucha gracia", donde se ama esta fiesta y se demuestra que "no hay nada más grande que ser fallero".

La fallera mayor infantil, Marta Mercader, ha señalado que las Falla son una fiesta que tiene la esperanza de que la pólvora solo se use para mascletaes y castillos y que "la única explosión" sea la de la indumentaria valenciana y los monumentos falleros, y ha reivindicado "la germanor" de los casales falleros, donde se sienten "familia".

En las Fallas "todas y todos tenemos cabida", ha destacado Mercader, quien ha dado las gracias a los falleros y falleras por elegir esta fiesta "como un lugar para vivir" y ha defendido que en ella "el arte, la pasión, la belleza y la alegría siempre están presentes".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha entregado simbólicamente a las falleras mayores las llaves de la ciudad para que la abran y le den la bienvenida a las Fallas en un año "muy especial", pues se cumple una década de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y ha defendido que los valencianos son "arte, pasión, música, pólvora y fuego".

La Crida, a la que también ha asistido en president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estado precedida por un espectáculo de música, luces y pirotecnia titulado '[fók]', un guiño al fuego, el protagonista de esta fiesta en la que se produce "el mayor incendio creativo del mundo" y se renace de él como un ave fénix.

Con esta invitación al mundo a vivir las Fallas se ha cerrado un domingo soleado lleno de actos falleros, como la macrodespertà, la entrada de bandas de música y una mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, que proseguirán a partir del próximo domingo, 1 de marzo, y tendrán sus días grandes del 15 al 19 de marzo.