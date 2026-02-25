Obligatorio desde hoy: No podrás volar a Reino Unido si no tienes aprobada la autorización ETA

Desde este miércoles 25 de febrero, Reino Unido aplicará de forma más estricta la Autorización Electrónica de Viaje (ETA, en Inglés) para viajeros de 85 países que no necesitan visado para estancias cortas, entre los que se encuentran los españoles.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores, desde este 25 de febrero todas las aerolíneas y otros transportes deberán impedir viajar a todas las personas que no cuenten con la autorización. Es decir, los pasajeros tienen que tenerla aprobada y en su posesión antes de viajar.

ETA, Autorización Electrónica de Viaje para poder entrar a Reino Unido | iStock

¿Cuál es el nuevo cambio?

La Autorización Electrónica de Viaje (ETA) se comenzó a aplicar el pasado 2 de abril de 2025, pero hasta hoy, era suficiente con tener la solicitud para acceder al país. Sin embargo, desde este 25 de febrero de 2026 la normativa se endurece más y será necesario tener la autorización aprobada en el momento de embarcar para poder viajar. Si no la tienes, no puedes viajar.

Qué es la Autorización Electrónica de Viaje (ETA)

Es un permiso para viajar al Reino Unido que el Gobierno británico exige a todos los viajeros que no necesitan visado y viajan para estancias de corta duración (menos de seis meses). No es un visado, sino una autorización previa (electrónica) para viajar. Debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido. Se recomienda hacerlo con al menos tres días de antelación y antes de comprar los billetes.

Es obligatoria para todos los españoles y demás ciudadanos de la UE no residentes en el Reino Unido, incluidos bebés y niños, que deseen visitar el Reino Unido para estancias de corta duración (turismo, negocios, visitas familiares, entre otras) y no necesiten un visado.

También necesitan una ETA los que hagan escala en el Reino Unido y tengan que volver a facturar el equipaje y/o pasar control fronterizo (tránsito landside).

La ETA es válida durante dos años o hasta que caduque tu pasaporte. Durante ese período, podrás realizar múltiples viajes al Reino Unido para estancias de hasta seis meses cada vez, siempre que utilices el mismo pasaporte con el que solicitaste la ETA.

Cuánto cuesta la Autorización Electrónica de Viaje (ETA)

La Autorización Electrónica de Viaje (ETA) cuesta 16 libras (unos 19 euros).

Cómo pedir la Autorización Electrónica de Viaje (ETA)

Solo se puede solicitar online, a través de la aplicación oficial o en la web oficial del Gobierno británico. Algunos datos que te piden son: foto del pasaporte con toda la información relevante visible, foto reciente de la persona que va a viajar, nombre y apellidos, dirección actual, género, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, número de pasaporte y datos de contacto (como el teléfono o correo electrónico).

También tendrás que responder a las preguntas de elegibilidad de seguridad: Como explicar los motivos del viaje, fechas de entrada y salida del país y el itinerario previsto.

La respuesta puede llegar en cuestión de minutos o en un plazo de hasta 3 días laborables (en casos excepcionales pueden ser más). El solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación.

En qué casos no necesito la Autorización Electrónica de Viaje (ETA)

Solamente NO se necesita la ETA para tránsitos que no impliquen paso por control fronterizo (tránsito airside), lo que solo sucede en los aeropuertos de Heathrow (T4) y Mánchester.

Tampoco la necesitas si tienes un visado para el Reino Unido o tienes permiso para vivir, trabajar o estudiar en el Reino Unido (incluyendo el pre-settled o settled status del European Union Settlement Scheme o Indefinite Leave to remain), pero es esencial que tengas actualizado el perfil UKVI con tu documento de viaje que uses para viajar (pasaporte o DNI).