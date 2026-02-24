El famoso Campanario de Giotto de Florencia estará en obras hasta 2031: Últimos días para verlo

El Campanario de Giotto, uno de los grandes atractivos turísticos de Florencia, estará en obras hasta 2031 y los turistas que quieran visitarlo tendrán que aprovechar las últimas dos semanas antes de la fecha de inicio de la restauración: El 9 de marzo.

El presidente de la Ópera de Santa María del Fiore, Luca Bagnoli, ha detallado que este amplio programa de conservación incluirá actuaciones en el Campanario de Giotto, el Colegio Eugenio y el Museo dell’Opera del Duomo. En total, la inversión superará los 60 millones de euros destinados a garantizar la preservación de este conjunto monumental único, tal y como se puede leer en la web de la Ópera.

Las obras del Campanario de Giotto comenzarán el 9 de marzo de 2026 y se prolongarán durante aproximadamente cuatro años. El presupuesto previsto supera los 7 millones de euros, financiados íntegramente por la Ópera. La primera fase consistirá en la instalación de un complejo sistema de andamios, cuyo montaje se extenderá durante unos cuatro meses y estará finalizado, previsiblemente, a mediados de julio.

La estructura ha sido diseñada con criterios de ingeniería avanzada para reducir al máximo su impacto visual desde el exterior. Además, permitirá que los visitantes sigan contemplando el monumento en su conjunto y que no se vea afectado el recorrido interior ni el acceso a la terraza panorámica. El andamiaje facilitará una restauración por etapas, empezando desde la parte más alta y descendiendo de forma progresiva. Una vez completada cada fase, la estructura se desplazará hacia abajo, dejando visible al público la zona ya intervenida.

A nivel de suelo se habilitará un espacio específico para las obras, más amplio durante la instalación inicial y más reducido durante el desarrollo de los trabajos. Será la primera vez que el Campanario de Giotto afronte una restauración integral: aunque existen intervenciones documentadas desde 1939, estas se habían limitado a zonas concretas del edificio.

La actuación actual se considera urgente para asegurar la estabilidad y conservación del monumento, especialmente ante el notable deterioro de sus revestimientos de mármol blanco, Verde di Prato y Rosso di Cintoia. Los daños son especialmente visibles en elementos sobresalientes de la terraza superior, como las ménsulas, así como en distintas partes del conjunto decorativo. Con este proyecto, Florencia busca proteger uno de sus grandes iconos arquitectónicos para las próximas generaciones.

Con sus casi 85 metros de altura y su inconfundible fachada revestida de mármol blanco, verde y rojo, el campanario de Giotto forma parte del conjunto monumental de la catedral de Santa Maria del Fiore, junto al Duomo y el Baptisterio. Iniciado en 1334 por el propio Giotto di Bondone y completado tras su muerte por Andrea Pisano y Francesco Talenti, es uno de los ejemplos más refinados del gótico florentino.