Localizaciones de Los Bridgerton y Cumbres Borrascosas: los escenarios que tienes que visitar para vivir un auténtico drama de época

La fiebre por los dramas de época ha traspasado la pantalla para convertirse en una tendencia de viajes reales, inspirados por series como los Bridgerton o películas como Cumbres Borrascosas. De hecho, datos de Trainline, plataforma líder en reservas de tren y autobús en Europa, muestran que las reservas hacia la estación de Bath Spa, en Reino Unido, aumentaron un 12% en los tres días posteriores al estreno de la primera parte de la cuarta temporada de los Bridgerton.

Por su parte, los fans de Cumbres Borrascosas no se quedan atrás, y es que las reservas realizadas para Settle, "la entrada a los páramos de Yorkshire", aumentaron un 52% para los días 13 y 14 de febrero, con respecto al mes anterior.

A pocos días del estreno de la segunda parte de esta serie y recién estrenada la adaptación de la novela, con Jacob Elordi y Margot Robbie como protagonistas, la plataforma ha seleccionado los escenarios clave que los fans pueden visitar cómodamente en tren, creando una experiencia inmersiva y sostenible, sin utilizar el coche.

La "ruta Bridgerton" para sentirte el "diamante de la temporada"

La ciudad de Bath juega un papel protagonista en la serie desde sus inicios gracias a su arquitectura perfectamente conservada. Tiene una gran ventaja para los visitantes y es que muchas de las localizaciones más famosas se encuentran a poca distancia a pie de la estación de tren, lo que convierte a la ciudad en uno de los destinos más accesibles.

Will Tilston, Florence Hunt, Luke Thompson, Ruth Gemmell, Luke Newton, Nicola Coughlan en Los Bridgerton | Netflix

En Bath (Estación Bath Spa), la ciudad se transforma en un gran set de rodaje al aire libre. A pocos minutos a pie de la estación, los fans de Benedict y Sophie pueden visitar:

Abbey Green (A 6 minutos de la estación): Estas calles y la plaza circundante aparecen constantemente como el corazón de la vida social en la serie

Royal Crescent (A 18 minutos de Abbey Green): Aquí te encontrarás en el exterior de la casa de la familia Featherington, representando su residencia en Londres.

Museo Holburne (A 22 minutos del Royal Crescent): Utilizado como la residencia de Lady Danbury, este museo es el escenario de escenas sociales clave y, al estar situado junto a los jardines de Sydney, es el final perfecto para el paseo.

'Los Bridgerton' tendrá un spin-off sobre la reina Charlotte | Netflix

Más allá de Bath, puedes encontrar escenarios reales cerca de Londres ya que la serie también utiliza monumentos históricos en todo el Reino Unido.

Hampton Court Palace (Surrey) : Aparece como parte del mundo real de la Reina Carlota, utilizando sus exteriores y jardines formales. Para llegar tienes que coger el tren a la estación de Hampton Court y un paseo de 10 minutos cruzando el puente.

Ranger's House (Blackheath): Es el exterior de la residencia familiar de los Bridgerton en Londres. El interior reabrirá en la primavera de 2026, pero por el momento, podrás fotografiar la famosa fachada cubierta de glicinias. Puedes llegar andando 16 minutos desde la estación de Blackheath.

La ruta de "Cumbres Borrascosas" para los amantes de la lectura y la naturaleza

El 13 de febrero se estrenó la adaptación al cine de la novela de Emily Brönte, Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, un fenómeno que se ha unido al furor causado también por los Bridgerton. Esta nueva cinta dirigida por Emerald Fennell ha rodado sus exteriores en el corazón de Yorkshire, una localización perfectamente conectada por tren desde Londres.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.