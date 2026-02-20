El mejor destino de Europa de 2026 está en España: elegido por su patrimonio, arquitectura y gastronomía

Madrid ha sido elegido Mejor Destino de Europa 2026, uno de los reconocimientos turísticos más prestigiosos, por parte de la organización European Best Destinations, que ha reconocido su patrimonio, arquitectura o gastronomía.

La capital ha obtenido la primera posición con 127.438 votos de viajeros internacionales, en un certamen que ha registrado más de 1,3 millones de votos procedentes de todo el mundo. Madrid se ha impuesto a destinos como Nicosia (Chipre), la región de Stajerska (Eslovenia), Verona (Italia) y París (Francia), que han completado las cinco primeras posiciones, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estatua del Oso y el Madroño de Sol de Madrid | iStock

La organización ha destacado de Madrid su capacidad para "combinar un patrimonio cultural de primer nivel con el dinamismo de sus barrios, sus espacios verdes, su arquitectura innovadora y una escena gastronómica en constante evolución, junto a un estilo de vida que conecta con las aspiraciones de los viajeros actuales".

La entidad subraya que Madrid representa "un nuevo modelo urbano: vibrante y humano, cosmopolita y cálido" y que su elección refleja una tendencia clara entre los viajeros europeos e internacionales hacia destinos que ofrecen cultura, autenticidad y calidad de vida.

Vista aérea de Madrid | iStock

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que este premio es "de los madrileños que hacen de esta ciudad, con su carácter acogedor, un lugar único". Asimismo, ha agradecido la implicación de los profesionales del sector y de todos quienes trabajan cada día para que Madrid "ofrezca lo mejor de sí misma".

Maíllo ha subrayado el "hecho de que más de 127.000 viajeros de todo el mundo hayan elegido Madrid como el destino que más desean visitar en Europa es un respaldo al posicionamiento de Madrid como un destino de calidad".

Con este nuevo galardón, Madrid quiere consolidar su posición entre los destinos urbanos más relevantes del mundo. En los dos últimos años, la capital ha revalidado el segundo puesto como destino urbano más atractivo del planeta según Euromonitor, se encuentra entre las cinco mejores ciudades del mundo según Resonance, ha sido nombrada la ciudad más deseada de Europa según la revista británica 'Wanderlust' y ha sido premiada como mejor destino de congresos y reuniones del mundo por 'World Travel Awards'.