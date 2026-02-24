Disfrutar, El Celler de Can Roca, Diverxo, Asador Etxebarri y Elkano, los mejores restaurantes de España según los premios Macarfi 2026

Este lunes por la noche el Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha convertido en el escaparate del mejor talento culinario del momento. La XI Gala Macarfi ha reunido a grandes chefs del panorama nacional y a una altísima representación de la gastronomía española.

La Gala Macarfi 2026 ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid, y ha sido conducida por el presentador Jota Abril. Se han entregado los premios TOP OF THE TOPS a los restaurantes que han liderado el ranking durante tres años consecutivos. Los premiados han sido Disfrutar y El Cellerde Can Roca, de Cataluña; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

También se ha hecho entrega del premio ROOKIE DEL AÑO a la mejor apertura del 2025. El restaurante Restaurant Fontané de Cataluña fue considerado como la mejor apertura de 2025 en España. En segundo lugar, ha quedado Restaurante Itzuli (Euskadi) y en tercer lugar Ancestral (Comunidad de Madrid).

Y por último, se ha premiado a los TOP 10/15 de cada comunidad autónoma. Los que lideran estos rankings son: Cocina Hermanos Torres (Catalunya), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), Ricard Camarena Restaurant (Com. Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castillo y León) y Atrio (Extremadura).

Gala Macarfi 2026 | Guía Macarfi

El evento ha reunido a más de 200 chefs de los mejores restaurantes de España, entre los que se encontraban figuras como Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Rafa Zafra (Estimar), Paco Pérez (Miramar), Joan Juncà (Ca L'Enric), Diego Murciego (Desde 1911), Ramón Freixa (Ramón Freixa Atelier), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant), Begoña Rodrigo (La Salita), Aitor Arregui (Elkano), Josean Alija (Nerua Guggenheim Bilbao), Benito Gómez (Bardal), Pedro Sánchez (Bagá), Dani Carnero (Kaleja), Jesus Sánchez (Cenador de Amós), Nacho Manzano (Casa Marcial), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño), Luis Alberto Lera (Lera), Toño Pérez (Atrio), Javier Olleros (Culler de Pau) o Francis Paniego (El Portal de Echaurren), entre otros.

Asimismo, el acto ha congregado a significativas personalidades de la sociedad empresarial y civil, como José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Gobierno de España, Luis Fernando Martinez Izquierdo, Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Solana Izquierdo, director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Rafael Ansón, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rogelio Enriquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Ricardo García-Jaudenes, Managing Director de Andbank, Mateu Hernández, director general de Barcelona Turisme y Pelayo de la Mata, presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas.