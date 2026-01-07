Equipaje de mano gratis en 2026: medidas permitidas de las maletas y precios por aerolínea

Ahora que hemos empezado un nuevo año, son muchas las personas que ya están planificando su próximo viaje. Sabemos que una de las cosas más importantes a la hora de organizarlo es el equipaje que tienes que llevar.

Es por eso que en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de las medidas permitidas de la maleta de mano gratis en distintas aerolíneas, con datos actualizados a 2026.

Ryanair

Avión de Ryanair | iStock

La aerolínea Ryanair permite subir al avión gratis (incluido con el billete) un bulto pequeño que quepa debajo del asiento con estas medidas: 40 × 30 × 20 cm. Sin embargo, si quieres subir al avión un equipaje adicional de cabina, tendrás que contratar la opción "Priority & 2 piezas de equipaje de mano" (incluye una maleta de 55 × 40 × 20 cm y hasta 10 kg).

Pagar el servicio de Priority suele costar aproximadamente entre 6 € y 40 €, dependiendo del vuelo y de cuándo lo contrates.

Vueling

Avión de la aerolínea Vueling | iStock

La aerolínea Vueling también permite de forma gratuita un bulto pequeño (medidas 40 × 30 × 20 cm) que debe caber bajo el asiento. Si quieres subir una maleta de mano más grande debes comprar una tarifa superior o añadir el servicio extra, que permite una maleta de 55 × 40 × 20 cm y hasta 10 kg en cabina.

Iberia

Avión de Iberia | iStock

Iberia, por su parte, permite subir gratis al avión un artículo personal (bolso o mochila) con las medidas 40 × 30 × 15 cm y una maleta de cabina de 56 × 40 × 25 cm y hasta 10 kg.

Iberia Express

Iberia Express | iStock

Iberia Express sigue la misma normativa que Iberia y, por tanto, puedes subir gratis al avión un artículo personal (bolso o mochila) con las medidas 40 × 30 × 15 cm y una maleta de cabina de 56 × 40 × 25 cm y hasta 10 kg.

Easyjet

Avión de easyJet | Europa Press

Con Easyjet puedes subir al avión de forma gratuita un bulto pequeño que quepa debajo del asiento de hasta 45 × 36 × 20 cm y 15 kg. Si quieres una maleta de cabina más grande (de hasta 56 × 45 × 25 cm) tendrás que pagar extra una tarifa de billete superior.

Pagar por la maleta de cabina adicional suele costar desde 10 € hasta 25 € o más si se compra con poca antelación.

Volotea

Imagen de archivo de un avión de Volotea en el aeropuerto de Bérgamo | Europa Press

Volotea permite gratis un bulto personal pequeño (40 × 30 × 20 cm) que quepa bajo el asiento, pero si quieres llevar una maleta de mano más grande tendrás que contratar una tarifa superior que incluye las siguientes medidas: 55 × 40 × 20 cm y 10 kg.

El suplemento por añadir equipaje de cabina gratuito suele rondar entre 10 € y 30 € si se compra con antelación; si se deja para última hora o en el aeropuerto, puede ser más caro.

Air Europa

Avión de Air Europa | Pexels

En Air Europa, el equipaje de mano estándar para clase Turista incluye una maleta de hasta 55 x 35 x 25 cm (con asas y ruedas) y un bolso pequeño (accesorio) de hasta 40x30x15 cm, con un peso máximo combinado de 10 kg para ambos.