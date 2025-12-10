Madrid tendrá una nueva estación de Metro en la línea 10: Todos los detalles

Madrid es una ciudad en la que confluyen muchas personas, tanto en sus calles como en su red de metro, por lo que es fundamental realizar mejoras constantemente y ejecutar las obras necesarias. Actualmente se están llevando a cabo trabajos en la Línea 6, y próximamente se iniciará una nueva obra en la Línea 10, donde se instalará una nueva estación entre las paradas de Aviación Española y Colonia Jardín.

Esta estación permitirá dar servicio a los futuros desarrollos de la Operación Campamento, un proyecto que se extenderá durante 24 meses y que tiene como objetivo mejorar la movilidad de los residentes de la zona. El plan urbanístico incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas, según informa la Comunidad de Madrid.

Actualmente, la Línea 10 es utilizada por 340.000 personas al día, pero se prevé que con las modificaciones y la nueva estación, el número de usuarios crezca de manera significativa. Esta intervención no solo responde a la necesidad de atender la demanda actual, sino que también es una respuesta al crecimiento exponencial que está experimentando la ciudad de Madrid.

La ampliación de la red de metro busca garantizar un transporte público más eficiente, accesible y conectado, adaptándose a los cambios urbanísticos y a la expansión residencial y comercial de la capital. La nueva estación y las obras asociadas contribuirán a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a facilitar el desplazamiento diario de miles de madrileños.