El pueblo de Castellón que es "el más bonito en Navidad" de la Comunidad Valenciana

Viajar este mes significa descubrir ciudades con un encanto único que no podemos apreciar en otros momentos del año. Es el momento perfecto para hablar con amigos o familia, preparar la maleta y hacer una escapada para disfrutar de las decoraciones navideñas.

No hace falta salir de España, porque en Viajestic te proponemos una lista de 10 pueblos mágicos para viajar en Navidad, además de otras recomendaciones como Peñíscola, considerado uno de los mejores destinos navideños.

Peñíscola está considerada una joya del Mediterráneo y con razón, porque es una fusión perfecta entre la historia y el mar. Su imponente castillo templario, sede pontificia de Benedicto XIII, se alza sobre el querido mar Mediterráneo. Un laberinto de calles empedradas nos conduce a increíbles construcciones como la Casa de las Conchas o el Portal Oscuro.

En Navidad, este lugar se transforma en un espectáculo de luces gracias a un videomapping que se proyectará sobre la muralla norte los días 19, 20 y 21 de diciembre. El espectáculo, llamado "La magia de la Navidad", se complementará con otras actividades culturales, como el mercado de Navidad el 28 de diciembre y verbenas populares en fechas señaladas: el 24 y el 31 de diciembre, además del 5 de enero para dar la bienvenida a los Reyes Magos.

Actividades y horarios

A continuación, algunas de las actividades destacadas dentro del plan cultural de Peñíscola:

Sábado 6 de diciembre

Hora: 9:00

Actividad: Pasacalles y venta de pestiños

Lugar: Casa de Andalucía en Peñíscola y calles de la localidad

Sábado 13 de diciembre

Hora: 19:00

Actividad: Concierto de Navidad – Banda de Música de Peñíscola

Lugar: Palacio de Congresos

Días 19, 20 y 21 de diciembre

Actividad: Casa de Papá Noel

Lugar: Casa del Agua

Actividad: Videomapping – Muralla norte

Lugar: Plaza de Bous

Jueves 25 de diciembre

Hora: 18:00

Actividad: Cabalgata de Papá Noel

Recorrido: Plaza de Santa María, Av. de la Mar, Av. d’Espanya, C. del Mestre Bayarri hasta el Palacio de Congresos

Sábado 27 de diciembre

Hora: 17:00

Actividad: Mercado Medieval

Lugar: Plaza de Bous y Plaza de Santa María

Martes 30 de diciembre

Hora: 17:30

Actividad: Concierto de la Coral Polifónica

Recorrido: Plaza de Santa María, Pesebre, Museo del Mar, Ayuntamiento y Plaza de Bous

Miércoles 31 de diciembre

Hora: 23:30

Actividad: Despedida del año 2025 y bienvenida al 2026 con uvas y cava

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Lunes 5 de enero

Hora: 18:00

Actividad: Cabalgata de los Reyes Magos

Recorrido: Salida del puerto hacia C. de Llevant, C. Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d'Espanya, Plaza Constitución, C. del Mestre Bayarri y Palacio de Congresos