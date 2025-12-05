NO TE LO PUEDES PERDER
El pueblo de Castellón que es "el más bonito en Navidad" de la Comunidad Valenciana
Con la llegada de diciembre también ha llegado la Navidad, y esto se nota tanto en el espíritu de la gente como en el de las ciudades, donde se percibe que algo ha cambiado en el ambiente y en la forma de vivir. Esto se siente en Peñíscola, que se ha llenado de arte, luces y música y es conocido como "el pueblo más bonito en Navidad".
Viajar este mes significa descubrir ciudades con un encanto único que no podemos apreciar en otros momentos del año. Es el momento perfecto para hablar con amigos o familia, preparar la maleta y hacer una escapada para disfrutar de las decoraciones navideñas.
No hace falta salir de España, porque en Viajestic te proponemos una lista de 10 pueblos mágicos para viajar en Navidad, además de otras recomendaciones como Peñíscola, considerado uno de los mejores destinos navideños.
Peñíscola está considerada una joya del Mediterráneo y con razón, porque es una fusión perfecta entre la historia y el mar. Su imponente castillo templario, sede pontificia de Benedicto XIII, se alza sobre el querido mar Mediterráneo. Un laberinto de calles empedradas nos conduce a increíbles construcciones como la Casa de las Conchas o el Portal Oscuro.
En Navidad, este lugar se transforma en un espectáculo de luces gracias a un videomapping que se proyectará sobre la muralla norte los días 19, 20 y 21 de diciembre. El espectáculo, llamado "La magia de la Navidad", se complementará con otras actividades culturales, como el mercado de Navidad el 28 de diciembre y verbenas populares en fechas señaladas: el 24 y el 31 de diciembre, además del 5 de enero para dar la bienvenida a los Reyes Magos.
Actividades y horarios
A continuación, algunas de las actividades destacadas dentro del plan cultural de Peñíscola:
Sábado 6 de diciembre
Hora: 9:00
Actividad: Pasacalles y venta de pestiños
Lugar: Casa de Andalucía en Peñíscola y calles de la localidad
Sábado 13 de diciembre
Hora: 19:00
Actividad: Concierto de Navidad – Banda de Música de Peñíscola
Lugar: Palacio de Congresos
Días 19, 20 y 21 de diciembre
Actividad: Casa de Papá Noel
Lugar: Casa del Agua
Actividad: Videomapping – Muralla norte
Lugar: Plaza de Bous
Jueves 25 de diciembre
Hora: 18:00
Actividad: Cabalgata de Papá Noel
Recorrido: Plaza de Santa María, Av. de la Mar, Av. d’Espanya, C. del Mestre Bayarri hasta el Palacio de Congresos
Sábado 27 de diciembre
Hora: 17:00
Actividad: Mercado Medieval
Lugar: Plaza de Bous y Plaza de Santa María
Martes 30 de diciembre
Hora: 17:30
Actividad: Concierto de la Coral Polifónica
Recorrido: Plaza de Santa María, Pesebre, Museo del Mar, Ayuntamiento y Plaza de Bous
Miércoles 31 de diciembre
Hora: 23:30
Actividad: Despedida del año 2025 y bienvenida al 2026 con uvas y cava
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Lunes 5 de enero
Hora: 18:00
Actividad: Cabalgata de los Reyes Magos
Recorrido: Salida del puerto hacia C. de Llevant, C. Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d'Espanya, Plaza Constitución, C. del Mestre Bayarri y Palacio de Congresos
