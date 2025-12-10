De Tanzania a Costa Rica: los billetes mas bonitos del mundo

La creadora de contenido especializada en viajes, @lauramende, publicó recientemente un video sobre la belleza que se esconde detrás de los billetes de distintos países, modificando un poco el podio según su criterio, ya que, aunque los billetes de Maldivas son de los más reconocidos por su belleza, ella propone un orden diferente.

Empezando desde abajo, comienza con los billetes de Tanzania, que con colores vivos y distintivos muestran ilustraciones de su fauna autóctona, como elefantes, jirafas y leones, así como paisajes típicos, representando la riqueza natural de este país africano.

Después sigue Noruega, con un diseño minimalista, moderno, colorido y artístico, que fusiona elementos culturales, naturales y de identidad nacional, reflejando de manera cercana la esencia de este país europeo.

Argentina, al igual que Tanzania, representa su fauna icónica, incluyendo animales autóctonos como el guanaco, la taruca y la ballena franca austral, siendo el billete de mayor valor entre los tres mencionados.

Suiza, tal como se percibe en el exterior, muestra un país con gran desarrollo y organización política. Sus billetes presentan un diseño técnico y futurista, combinando figuras humanas con temas específicos como arquitectura, arte y literatura, música o ciencia, en denominaciones que van desde los 10 CHF hasta los 1000 CHF.

Maldivas destaca por su relación con el mar y la tradición, mostrando playas, palmeras y fauna marina, sin olvidar elementos culturales como monumentos o barcos tradicionales, reflejando la riqueza ecológica del archipiélago.

Bahamas representa el puro Caribe, combinando líderes históricos, naturaleza y patrimonio, con colores vivos y denominaciones claras que facilitan su identificación.

Australia, descrita por Laura como los "billetes modernos de polímero", utiliza un material innovador, duradero y resistente al agua, y muestra figuras históricas y culturales como Dame Mary Gilmore, Banjo Paterson o Sir Henry Parkes.

Seychelles refleja su diversidad única, incluyendo aves autóctonas como el loro negro, así como fauna marina como tortugas y peces tropicales.

Y como top 1, los billetes más bonitos son los de Costa Rica, que con su fauna tropical y un diseño cuidado esconden una belleza que parece más una ilustración de un libro o un cuento que un billete.

¿Y tú, cuál es el billete más bonito que has tenido en tus manos?