Cómo conseguir la Tarjeta Turística de Madrid: Puedes viajar de forma ilimitada en Metro, autobús y Cercanías desde 10 euros

En Viajestic siempre nos gusta informarte de las últimas novedades sobre el transporte público de Madrid, como por ejemplo, todos los autobuses gratis que hay por la segunda fase de las obras de la línea 6 del Metro de Madrid.

Y ahora queremos hablarte de la Tarjeta Turística del Consorcio de Transportes. Tal y como explican en su web, se trata de un "título turístico tiene carácter personal y permite efectuar un número ilimitado de desplazamientos en el conjunto de servicios de transporte regular de viajeros que operan en el interior de la zona elegida, con las excepciones que se indiquen".

Este título se puede adquirir en:

Todas las máquinas de autoventa de las estaciones de Metro.

Aeropuerto T1-T2-T3. Horario: lunes a domingo de 08:00 a 20:00

Aeropuerto T4. Horario: lunes a domingo de 08:00 a 20:00

Oficinas de Gestión: CRTM (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3) cuyo horario es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas; Sol (vestíbulo Metro planta -1) con horario de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas y sábado, domingo y festivos de 10:00 a 22:00 horas; y Atocha (Planta -1) con horario de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas.

Estancos y otros establecimientos comerciales autorizados

Tarjeta transporte de Metro de Madrid | iStock

Tipos, validez y precios

Tipos

Según su validez existen seis tipos: de 1, 2, 3, 4, 5 y 7 días naturales. Según la edad existen dos tipos: normal e infantil (menores de 11 años).

Se han definido dos zonas para estos abonos: zona A y zona T

La zona A se corresponde con los límites de dicha zona tarifaria y coincide prácticamente con el término municipal de Madrid.

se corresponde con los límites de dicha zona tarifaria y coincide prácticamente con el término municipal de Madrid. La zona T comprende la totalidad de la cobertura geográfica de los Abono Transportes, hasta la zona E2.

Validez

Los títulos son válidos para los días naturales especificados en cada tipo de título a partir de la fecha de la primera utilización (no es necesario que coincida con la fecha de compra). La validez se extenderá en los servicios nocturnos existentes, hasta las 05:00 h del último día en vigor.

Los títulos válidos para la zona A podrán utilizarse en:

Metro, en todas sus líneas, dentro de esta zona. (No es necesario abonar la tarifa suplemento del Aeropuerto)

E.M.T., en todas sus líneas de autobuses, excepto en la línea exprés al Aeropuerto.

RENFE, entre las estaciones de Cercanías que se incluyen en esta zona.

Metro Ligero ML1.

Los títulos válidos para la zona T podrán utilizarse, además de en los servicios anteriores, en los siguientes:

Metro, en todos los servicios. (No es necesario abonar la tarifa suplemento del Aeropuerto)

Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, en todas sus líneas, dentro de esta zona.

RENFE, en toda la red de Cercanías.

Metro Ligero ML2, ML3 y ML4.

Precios

Los precios de la tarjeta turística son los siguientes:

Zona A: 1 día son 10 euros, 2 días son 17 euros, 3 días son 22,50 euros, 4 días son 27 euros, 5 días son 32,50 euros y 7 días son 42 euros.

1 día son 10 euros, 2 días son 17 euros, 3 días son 22,50 euros, 4 días son 27 euros, 5 días son 32,50 euros y 7 días son 42 euros. Zona T: 1 día son 15 euros, 2 días son 25,50 euros, 3 días son 34 euros, 4 días son 42 euros, 5 días son 49 euros y 7 días son 61 euros.

Los niños menores de 11 años tienen un descuento del 50% en la adquisición del título Turístico. Al adquirir el Título Turístico, el precio de la tarjeta está incluido.