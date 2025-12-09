Melilla inaugura su belén monumental a escala natural, "uno de los más grandes de Europa"

La Ciudad Autónoma de Melilla ha inaugurado este lunes por la tarde su tradicional belén a escala natural, el más grande de toda África y, posiblemente, "uno de los más grandes de Europa", según ha señalado el presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, Francisco Díaz.

"He estado viendo otros belenes, pero como el nuestro no he visto ninguno", ha asegurado ante los medios, destacando los edificios, infraestructuras y las figuras que recrean la antigua ciudad de Belén en el emblemático entorno patrimonial donde se desarrolla, que es el Foso del Hornabeque, una de las entradas al interior del recinto amurallado de Melilla La Vieja.

El objetivo principal es que todos los visitantes que accedan al recinto "se trasladen a un pueblo de hace dos mil años", algo que, en su opinión, "se consigue" cada año.

Aunque parezca una construcción "efímera", Díaz ha dejado claro que hay mucho esfuerzo detrás del montaje del belén, en el que han estado implicadas 12 empresas, 60 personas, se han instalado más de 30 figuras y una veintena de construcciones.

En definitiva, un belén monumental "como su propio nombre indica y del que los melillenses pueden sentirse orgullosos".

Por ello, ha pedido que valoren "lo que van a disfrutar" y no causen desperfectos "que nos los podríamos ahorrar".

Ha agradecido a todos aquellos profesionales que han hecho posible que el belén para que "la gente pueda disfrutarlo".

En la misma línea se ha expresado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que ha asegurado que el belén de Melilla debe ser "uno de los mejores de España".

"Fue una de las mejores ideas que se tuvo en su momento y cada día se ha desarrollado mejor. Cada día hay algo nuevo", ha destacado, asegurando que "miles y miles de personas" visitarán diariamente el belén de este año, que "merece mucho la pena".

Por su parte, Javier Martínez, gerente de Maniac Media, empresa responsable de la instalación del belén, ha explicado que este año han querido crear "sensaciones nuevas" combinando espacios abiertos y cerrados a lo largo de la exposición, y que "funcionó bastante bien" el año pasado.

La "dificultad técnica y narrativa" del proyecto, ha proseguido, recae siempre sobre la posibilidad de crear "sensaciones diferentes con las mismas escenas".

"Cuesta distinguir piedras naturales de las artificiales, cada vez se mete más tecnología como relieves, motores, agua, etc.", ha enumerado, agradeciendo al Gobierno melillense su apuesta por invertir en este proyecto navideño que ha atraído la atención de numerosas personas en su primer día.