Estos son los 8 países con más sitios Patrimonio de la Humanidad del mundo

Cada mes de julio, veintiún países elegidos entre los 196 firmantes de la Convención se reúnen para decidir qué nuevos lugares del planeta entran en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Este año se han añadido 25 nuevos sitios, y el total ha llegado a 1273 lugares repartidos en 173 países.

Un proceso que lleva años

Conseguir ese reconocimiento no es sencillo. El lugar tiene que estar al menos un año en una lista de espera nacional, hace falta un dossier que demuestre que ya existe una ley que lo protege, y debe pasar catorce meses de examen, con un inspector que lo comprueba en persona.

Y ojo: de la lista también se puede salir. Liverpool estuvo incluida desde 2004 por sus muelles del siglo XIX, pero después construyó encima torres residenciales y un estadio, y en 2021 fue retirada.

El top 8 de países con más sitios UNESCO

Así queda el ranking actual, encabezado por Italia y China:

1. Italia — 62 sitios

Pompeya | Pixabay

2. China — 61 sitios

Muralla China | Pixabay

3. Francia — 56 sitios

Torre Eiffel | Pixabay

4. Alemania — 55 sitios

Catedral de Colonia | Pxhere

5. España — 50 sitios

Sagrada Familia | Pixabay

6. India — 45 sitios

Taj Mahal | Pixabay

7. México — 36 sitios

Chichén Itzá, México | Foto de iStock

8. Reino Unido — 35 sitios

Stonehenge | Pixabay

Europa y Asia siguen dominando el mapa del patrimonio mundial, concentrando juntas más del 70% de todos los sitios reconocidos por la UNESCO.