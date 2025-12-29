Lugares de Malta donde se grabó Juego de Tronos: escenarios y escenas de la serie

Malta fue uno de los primeros grandes escenarios reales de Juego de Tronos. En la primera temporada, la isla se convirtió en el Reino de Poniente, especialmente para recrear Desembarco del Rey y Pentos. Estos son los lugares exactos que puedes visitar hoy.

Aunque Juego de Tronos se trasladó posteriormente a Croacia, Islandia o España, Malta fue clave en la identidad visual inicial de la serie. Sus ciudades medievales, fortalezas y paisajes naturales ayudaron a construir el universo que atrapó a millones de espectadores.

Si eres fan de la serie y te gusta viajar siguiendo escenarios de rodaje, Malta es una parada imprescindible. Estos son los lugares exactos que puedes visitar hoy:

Ventana Azul (Azure Window) – Gozo

Escena: Boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo (T1)

La mítica Ventana Azul, situada en Dwejra (Gozo), fue el escenario del casamiento dothraki entre Daenerys y Khal Drogo. Aunque el arco natural colapsó en 2017, el lugar sigue siendo uno de los puntos más simbólicos para los fans de la serie y conserva su aura épica.

Mdina – Desembarco del Rey

Escenas: Calles y entradas de la capital de los Siete Reinos (T1)

Mdina, Malta | iStock

La antigua capital de Malta, conocida como la Ciudad del Silencio, fue utilizada para representar varias calles y puertas de Desembarco del Rey. Aquí se rodaron escenas clave con Ned Stark recorriendo la ciudad. Pasear por Mdina es caminar literalmente por el corazón del primer Poniente televisivo.

Fuerte Manoel – Gran Septo de Baelor

Escena: Ejecución de Ned Stark (T1)

Uno de los momentos más impactantes de la serie se grabó en el Fuerte Manoel, que dio vida al Gran Septo de Baelor. Aquí tuvo lugar la ejecución de Ned Stark ante la multitud. El fuerte, situado en Gżira, es hoy uno de los enclaves más visitados por los fans.

Blue Hole y Dwejra Bay – Mar Dothraki

Escenas: Paisajes dothraki (T1)

Las formaciones rocosas y el entorno natural de Dwejra Bay y el Blue Hole se utilizaron para recrear partes del Mar Dothraki, aportando ese paisaje salvaje y casi irreal que caracteriza a la cultura nómada de la serie.

Palacio Verdala (exteriores) – Pentos

Escenas: Residencia de Illyrio Mopatis (T1)

Algunos exteriores del Palacio Verdala sirvieron como inspiración visual para Pentos, donde Daenerys vivía antes de su matrimonio. Aunque no siempre es accesible al público, sigue siendo un punto de interés para los seguidores de la serie.