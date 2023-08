Una joven española muestra las increíbles vistas de su viaje en tren de Suiza a Italia: "Uno de los más bonitos del mundo"

Viajar en tren es uno de los transportes con más encanto y preferidos de los viajeros, debido a las vistas y paisajes que se contemplan durante el viaje. Aunque se pierde mucho tiempo, es satisfactorio viajar en esa locomotora seguida de decenas de vagones. Es el caso de una tiktoker, quien ha compartido a través de sus redes sociales las espectaculares vistas de su último viaje.

Se trata de la usuaria de TikTok @albajimfe, quien ha compartido con sus seguidores un vídeo mostrando su experiencia, viajando en tren desde Suiza a Italia, y cuenta que lo que más le ha sorprendido son las vistas. "Este tren se llama Berlina Express y recorre los Alpes suizos", comienza el vídeo explicando y además añade que es "considerado uno de los más bonitos del mundo".

Un viaje que jamás olvidará por sus impresionantes vistas desde Suiza hasta Italia, un trayecto en el que ha podido disfrutar 4 horas y 14 paradas de por medio de los paisajes magníficos. Se trata de un trayecto, que, según la tiktoker, recorre todos los Alpes rodeando unos paisajes de ensueño y unas vistas espectaculares.

Un tren considerado patrimonio de la UNESCO y "uno de los más bonitos del mundo: bienvenidos al Bernina Express", comparte la usuaria en la descripción de su contenido. Además, confiesa que el precio es asequible porque "cogí el billete de Interrail y solo pagamos parte de reserva de asientos, que fueron 24".

No ha dudado en recomendar a sus seguidores realizarlo de esta manera: "Te recomiendo a gas hacerlo así o pillar algún bono porque si no es posible que te salga entre caro y carísimo", explica a sus seguidores.

Un hecho que se ha viralizado y que ya alcanza los 7 millones de visualizaciones, 967.400 'me gusta' y 2756 comentarios. Sus seguidores no se lo han pensado dos veces y han dado su opinión: "Viajaré de Suiza a Italia en el tren Bernina Express", "Quiero estar algún día ahí con mis papás". Mientras que otros confirman haber vivido la experiencia recientemente "es un espectáculo y sientes que te trasladas a imágenes de cuento y llegar a Suiza con esos nevados me encantó".