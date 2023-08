Una pasajera se niega a cambiar su asiento del avión a una madre y sus hijos y su respuesta ha sido aplaudida en TikTok

Desde que en los aviones tienes que pagar un suplemento para elegir el asiento del avión, la práctica de pedir a otros pasajeros que te cambien el sitio para estar junto a tus familiares o amigos se ha vuelto cada vez más habitual. Sin embargo, no todos están dispuestos a hacerlo.

Recientemente te contábamos el caso de una pasajera que se negaba a ceder el asiento en primera clase de un vuelo a una familia para que pueda sentarse junta. Y ahora le ha ocurrido lo mismo a una mujer que se ha encontrado que su asiento estaba ocupado por una madre que quería estar junto a sus hijos y su respuesta ha sido de lo más elogiada en TikTok.

La mujer de la que hablamos es Tammy Nelson (@myconquering en TikTok) y es la directora general de la marca de joyería CONQUERing. La protagonista del vídeo compartió el incidente en TikTok y dijo que estaba en un vuelo de Delta Air Lines de Cincinnati, Ohio a San José, California.

"Comprobé dos veces mi tarjeta de embarque pensando que podría haberme equivocado de fila, pero cuando confirmé que estaba mirando el asiento correcto, pensé que ella a lo mejor se había sentado por error en el asiento equivocado. Así que dije, 'Lo siento, pero parece que estás en mi asiento', pensando que ella se daría cuenta y se movería", comienza contando en el vídeo.

Sin embargo, la mujer que estaba en su asiento le respondió "Ah, ¿quieres sentarte aquí?". "Me sorprendió bastante la pregunta, pero respondí simplemente diciendo: 'Sí, ese es el asiento que seleccioné'", decía Tammy. Según cuenta, la mujer le dijo que iba con sus hijos de 11 y 15 años, que estaban sentados en los asientos junto a la ventana: "Ah pues solo pensé que podríamos cambiar porque estos son mis hijos", le dijo la mujer.

Fue entonces cuando Nelson contó la razón por la que se negó a cambiar el asiento y le ofreció a la madre el asiento de en medio y no el de la ventana (el que ella había seleccionado): "Me mareo durante el despegue y el aterrizaje si no puedo ver por la ventana. Además, no duermo mucho en mi día a día. Muchas veces aprovecho para dormir un poco en los aviones, lo cual es más fácil con un asiento junto a la ventana".

"Ese día en particular, solo dormí 90 minutos la noche anterior y me dirigía a una semana de trabajo de mucha presión en la tenía una presentación ante 500 personas y necesitaba estar en mi mejor momento, por lo que dormir un poco en ese vuelo era muy importante", continua explicando Tammy.

Sin embargo, la madre se mostró "muy molesta" por su respuesta y después decidió volver a su asiento, que era el de en medio. El vídeo, que tiene más de 4 millones de reproducciones en TikTok, ha sido muy aplaudido entre los usuarios por la respuesta de Tammy y son muchos los que aseguran que "las personas deben reservar asientos juntos si quieren sentarse juntos".

"Las personas eligen ventana o pasillo por razones específicas, no hay obligación de cambiar por un asiento peor si lo has seleccionado y pagado tu", dice otro usuario.