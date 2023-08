Una madre estadounidense realiza la receta del salmorejo y sorprende a sus seguidores: "Está perfecto"

Aprender a cocinar platos tradicionales de una cultura que no es la tuya es difícil. De hecho, no hay nada mejor que buscar la receta de algún plato que has catado en otro lugar y cocinarlo en casa. Es el caso de una estadounidense, quien ha cocinado por primera vez un plato español que le encanta.

Se trata de la usuaria de TikTok @mamainmadrid, quien con frecuencia comparte con sus seguidores contenido sobre su experiencia viviendo en la capital española, Madrid. Y, es que, ahora ha subido un vídeo cocinando su primer salmorejo, un plato que le encanta desde que pisó la Península Ibérica, y no puso en duda en probar tanto el gazpacho como el salmorejo, los dos platos más consumidos en España durante el verano.

"Vamos a cocinar. Soy una madre americana que vive en España y una de las mejores experiencias que me ha conectado con la cultura es la cocina y las recetas", comienza el vídeo. Posteriormente, ha anunciado a sus seguidores que "voy a mostraros esta receta fácil de verano" y explica cómo realizar un buen salmorejo español paso a paso.

"Lo primero que debes hacer es cortar el tomate y luego pela un ajo, pártelo por la mitad y quita la parte céntrica del ajo", explica. Además, muestra que para hacer la receta perfecta hay que cortar el pan en trozos pequeños y posteriormente batir los tomates hasta que sea líquido. "Después, echa el ajo en la batidora y también el pan durante 2 minutos. Un poco de sal y un vaso de aceite de oliva", añade.

Un hecho que se ha viralizado y que ha recibido decenas de comentarios de sus seguidores. "Soy de Córdoba, la tierra del salmorejo… y la verdad que te ha salido muy bien" y "Está perfecto, fiel a la receta clásica", son algunos de los comentarios de sus seguidores. Mientras que otros, tras visualizar el vídeo, han propuesto su receta y le han recomendado echar "almendras tostadas y trituradas para que también esté bueno".