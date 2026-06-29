El impresionante momento en que un rayo impacta en la Torre Eiffel de París

La Torre Eiffel fue alcanzada por un rayo en la noche del sábado durante una intensa tormenta eléctrica que sorprendió a París tras varios días marcados por las altas temperaturas. El impacto, que se produjo en el punto más alto del emblemático monumento, dejó una imagen tan espectacular como poco habitual.

Las redes sociales se han llenado de vídeos del instante, en los que se aprecia cómo la descarga eléctrica alcanza directamente la cima de la Torre Eiffel. Las imágenes se han difundido rápidamente, convirtiéndose en uno de los fenómenos meteorológicos más comentados del fin de semana.

Aunque la Torre Eiffel está equipada con un sistema de pararrayos diseñado para recibir este tipo de descargas sin sufrir daños, el momento no deja de impresionar por la fuerza del fenómeno y el contraste con el cielo nocturno de la capital francesa.

La tormenta llegó después de varios días de calor sofocante en París, en línea con la intensa ola de calor que afecta a buena parte de Europa. El brusco cambio de tiempo favoreció la formación de tormentas eléctricas, un fenómeno habitual cuando coinciden altas temperaturas y la llegada de aire más inestable.

El impacto del rayo no provocó daños en la estructura, pero sí dejó unas imágenes que ya forman parte de las más llamativas del verano en la capital francesa.