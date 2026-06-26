La Policía Nacional pide revisar esto antes de viajar este verano: "puede hacer que pierdas vuelos"

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, miles de personas ultiman los preparativos para sus viajes. Billetes, reservas, equipaje... pero hay un detalle que muchos pasan por alto y que puede arruinar las vacaciones incluso antes de despegar.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para recordar la importancia de comprobar que el DNI está en vigor antes de salir de casa. Un simple despiste puede impedir el embarque y hacer que pierdas el vuelo.

Revisa el DNI antes de hacer la maleta

Según recuerda la Policía, muchas personas descubren demasiado tarde que su documento de identidad ha caducado. Cuando llegan al aeropuerto ya no hay margen para solucionarlo y, en algunos casos, no pueden embarcar en el avión.

Desde el cuerpo policial insisten en que renovar el DNI es un trámite rápido si se solicita cita previa con antelación, por lo que recomiendan comprobar su fecha de caducidad antes de iniciar cualquier viaje.

¿Por qué es tan importante llevar el DNI en vigor?

Además de ser el documento que acredita la identidad, el DNI es imprescindible para realizar numerosos trámites relacionados con un viaje. Si está caducado, puedes encontrarte con problemas para embarcar, identificarte o realizar determinadas gestiones durante tus vacaciones.

Aunque las normas pueden variar en función del destino y de la compañía aérea, viajar con la documentación en regla evita contratiempos de última hora que podrían salir muy caros.

Otros documentos que conviene revisar

Si vas a viajar al extranjero, además del DNI, es recomendable comprobar que el pasaporte sigue siendo válido si el país de destino lo exige. También es aconsejable revisar los requisitos de entrada, contratar un seguro de viaje cuando sea necesario y consultar las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de salir.

Dedicar unos minutos a revisar la documentación puede marcar la diferencia entre empezar las vacaciones con buen pie... o quedarse viendo despegar el avión desde la terminal.