La playa de arena negra que es conocida como el "Hawái de Europa" en TikTok: Parece sacada de una postal

Arena volcánica de color negro, aguas cristalinas, acantilados cubiertos de un intenso manto verde y cascadas que desembocan directamente en el océano. No, no hablamos de Hawái, sino de uno de los rincones más espectaculares de Europa. La playa de Seixal, situada en la isla portuguesa de Madeira, se ha convertido en uno de los destinos más virales de los últimos años y muchos ya la conocen como el "Hawái de Europa".

Su espectacular paisaje ha conquistado las redes sociales, donde miles de vídeos muestran un escenario tan sorprendente que algunos usuarios incluso dudan de que sea real. Pero lo es. Y, además, está a poco más de dos horas de vuelo desde la península ibérica.

¿Por qué la llaman el "Hawái de Europa"?

El apodo no es casual. Madeira es una isla de origen volcánico y Seixal reúne algunos de los paisajes más característicos de ese tipo de territorios: una playa de arena negra, montañas cubiertas de exuberante vegetación y el Atlántico como telón de fondo. Ese contraste entre el negro de la arena y el verde de los acantilados recuerda inevitablemente a algunas playas hawaianas.

A ello se suma otro detalle que hace único este lugar: las pequeñas cascadas que descienden por las laderas y, en determinadas épocas del año, llegan prácticamente hasta la playa, creando un paisaje que parece de película.

Una de las playas más bonitas de Madeira

La playa de Seixal, también conocida como Praia do Porto do Seixal, está situada en la costa norte de Madeira, una de las zonas más verdes y salvajes de la isla. A diferencia de otras playas madeirenses, dominadas por cantos rodados, aquí la arena es fina y de origen volcánico, lo que la convierte en uno de los arenales naturales más especiales del archipiélago.

Durante el verano cuenta con servicios como duchas, aparcamiento, un pequeño bar y vigilancia, además de una piscina de agua de mar situada junto a la playa.

Mucho más que un baño

Visitar Seixal no significa únicamente disfrutar de la playa. Muy cerca se encuentran las famosas piscinas naturales formadas por lava volcánica, varios miradores con vistas al Atlántico y la cascada Véu da Noiva, uno de los paisajes más fotografiados de Madeira.

También es un excelente punto de partida para recorrer la costa norte de la isla o practicar deportes acuáticos cuando el estado del mar lo permite.

La popularidad de la playa de Seixal no deja de crecer. TikTok e Instagram están llenos de imágenes de este rincón de Madeira, donde la combinación de arena negra, océano y montañas verdes ha convertido el lugar en uno de los escenarios más fotografiados de Europa.

Y aunque las comparaciones con Hawái puedan parecer exageradas, basta con poner un pie sobre su arena volcánica para entender por qué cada vez más viajeros incluyen esta playa en su lista de destinos imprescindibles.