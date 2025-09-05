Ya hay fecha de apertura para la nueva zona temática de Frozen en Disneyland Paris

Disneyland Paris ha desvelado la fecha de apertura de su esperada zona temática inmersiva, 'World of Frozen', que transportará a los visitantes al reino de Arendelle a partir de la primavera de 2026.

La noticia, anunciada durante el evento Destination D23 en Florida, marca un hito en la ambiciosa transformación del segundo parque del resort, que pasará a llamarse Disney Adventure World.

Este proyecto es parte de una inversión de 2.000 millones de euros destinada a expandir el parque, actualmente conocido como Parque Walt Disney Studios.

World of Frozen se situará junto a un gran lago artificial, y su diseño recreará con meticuloso detalle los paisajes nevados de Arendelle, incluyendo su emblemático castillo y la imponente Montaña del Norte.

Un viaje a Arandelle para toda la familia

La nueva zona temática ofrecerá una variedad de experiencias diseñadas para sumergir a los visitantes en el universo de la aclamada película de 2013 y su secuela de 2019.

La atracción principal será 'Frozen Ever After', un recorrido en barco que llevará a los pasajeros a través de la historia de la película, con la oportunidad de encontrarse con los personajes más queridos, como las hermanas Anna y Elsa, y el entrañable Olaf.

Además de las atracciones, 'World of Frozen' contará con tiendas y restaurantes temáticos que complementarán la experiencia inmersiva. El lago central será el escenario de un nuevo espectáculo nocturno, que combinará proyecciones y música para revivir los momentos más memorables de las películas.

Michel Den Dulk, vicepresidente y director creativo de Walt Disney Imagineering en París, compartió un video con los avances del proyecto, destacando que Disneyland Paris está añadiendo "más castillos y palacios" a su segundo parque para celebrar su renovación.

Un éxito global que llega a Europa

La llegada de Arendelle a París sigue la estela de las exitosas aperturas de zonas temáticas de Frozen en otros parques de Disney alrededor del mundo: Hong Kong Disneyland inauguró su versión en 2023 y Tokyo DisneySea hizo lo propio en 2024.

Con esta expansión, Disneyland Paris busca continuar atrayendo a millones de visitantes, consolidando su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de Europa y ofreciendo a las familias una nueva razón para visitar el resort.

La apertura de 'World of Frozen' en 2026 se presenta como uno de los grandes hitos de la próxima temporada, marcando una nueva era para el parque que se convertirá en Disney Adventure World.