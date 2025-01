La razón por la que no hay espejos en los baños de Disneyland Paris

Disneyland Paris es uno de los parques temáticos más populares del mundo. Recientemente te contábamos cuáles son los mejores meses de 2025 para visitarlo y en otras ocasiones te hemos contado algunas curiosidades que seguro que no conocías.

Si has ido alguna vez, seguro que te has dado cuenta de que en los baños de Disneyland Paris no hay espejos, pero... ¿sabes por qué?. Según explican en Apartment Therapy, el que no haya espejos sobre los lavabos de los baños es una elección intencionada.

Tomaron la decisión de no poner espejos sobre los lavabos de los baños para que la gente dedique poco tiempo a estar allí, ya que sin espejos el publico se queda menos tiempo en el baño.

Disneyland Paris ofrece 7.000 contratos en los sectores de restauración, hostelería y espectáculos | EUROPAPRESS

Y es que los espejos en los baños tientan a los visitantes del parque, después de lavarse las manos, a peinarse, mirarse la ropa, retocarse el maquillaje..etc. Y esto hace que se generen colas para acceder a los baños. Sin embargo, sin espejos, la gente se lava las manos, se las seca y se marcha.

Además, también es una cuestión de tiempo, si no hay espejos en los baños, su tiempo allí es menor y pueden dedicarlo a seguir disfrutando de las atracciones, a consumir comida y bebida del parque e incluso a mirar las tiendas de Disneyland París. Por lo tanto, se trata de una decisión práctica. ¿Qué te parece está decisión? ¿La compartes o te gustaría que hubiera espejos en los baños?.