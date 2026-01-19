TE LO CONTAMOS
Fontana di Trevi de Roma: ¿cuándo deja de ser gratis para los turistas?
Roma se enfrenta al reto de proteger uno de sus monumentos más visitados. La Fontana di Trevi, icono absoluto de la ciudad y parada obligatoria para millones de viajeros, ha comenzado una nueva etapa en la que el acceso deja de ser completamente gratuito para los turistas, una medida histórica pensada para frenar la masificación y preservar el patrimonio.
Durante siglos, la Fontana di Trevi ha sido un espacio abierto, gratuito y accesible a cualquier hora del día. Sin embargo, la presión turística (con decenas de miles de visitantes diarios en temporada alta) ha llevado al Ayuntamiento de Roma a replantear su modelo de acceso.
La decisión marca un antes y un después: por primera vez, ver de cerca la Fontana di Trevi pasa a estar regulado, con control de aforo y pago para los visitantes no residentes.
La medida entrará en vigor a partir del 1 febrero de 2026 y los turistas deberán pagar una entrada solo durante el día, en las horas de mayor afluencia, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 22 de la noche. Aunque la implantación de esta medida será progresiva, una vez se complete la implantación del control de aforo y la organización de turnos de visita.
El precio fijado por el Ayuntamiento de Roma será de 2 euros por persona. Se trata de una tarifa simbólica, pensada más para regular el acceso y reducir las aglomeraciones que para recaudar dinero.
Los fondos obtenidos se destinarán a:
- Conservación del monumento
- Limpieza y mantenimiento del entorno
- Gestión del acceso y seguridad
Esta entrada solo deberán pagarla los turistas para acceder al perímetro más cercano a la fuente, los residentes en Roma seguirán teniendo acceso gratuito. Sin embargo, La Fontana di Trevi no se cerrará ni se ocultará: Será visible gratuitamente desde el espacio público. El pago se aplicará solo al acceso controlado a la zona frontal, donde suelen concentrarse los visitantes.
