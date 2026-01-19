Fontana di Trevi de Roma: ¿cuándo deja de ser gratis para los turistas?

Durante siglos, la Fontana di Trevi ha sido un espacio abierto, gratuito y accesible a cualquier hora del día. Sin embargo, la presión turística (con decenas de miles de visitantes diarios en temporada alta) ha llevado al Ayuntamiento de Roma a replantear su modelo de acceso.

La decisión marca un antes y un después: por primera vez, ver de cerca la Fontana di Trevi pasa a estar regulado, con control de aforo y pago para los visitantes no residentes.

Fontana di Trevi, Roma | iStock

La medida entrará en vigor a partir del 1 febrero de 2026 y los turistas deberán pagar una entrada solo durante el día, en las horas de mayor afluencia, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 22 de la noche. Aunque la implantación de esta medida será progresiva, una vez se complete la implantación del control de aforo y la organización de turnos de visita.

El precio fijado por el Ayuntamiento de Roma será de 2 euros por persona. Se trata de una tarifa simbólica, pensada más para regular el acceso y reducir las aglomeraciones que para recaudar dinero.

Los fondos obtenidos se destinarán a:

Conservación del monumento

Limpieza y mantenimiento del entorno

Gestión del acceso y seguridad

Esta entrada solo deberán pagarla los turistas para acceder al perímetro más cercano a la fuente, los residentes en Roma seguirán teniendo acceso gratuito. Sin embargo, La Fontana di Trevi no se cerrará ni se ocultará: Será visible gratuitamente desde el espacio público. El pago se aplicará solo al acceso controlado a la zona frontal, donde suelen concentrarse los visitantes.