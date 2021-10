Esta es la historia paranormal del Faro de San Agustín, en Florida

Lo primero que debes saber del Faro de San Agustín es que está todavía hoy en funcionamiento y, dado que su historia comienza allá por el S.XIX, su leyenda se vuelve, si cabe, más terrible y tenebrosa; una leyenda que, además, consigue que en esta época del año, vísperas de Halloween, se multiplique el número de visitantes de este lugar, un lugar paranormal... Vamos a contarte su historia y su leyenda para que decidas tú mismo si incluirlo en tu lista de destinos pendientes o, por el contrario, prefieres asegurarte de no pisarlo jamás.

Faro de San Agustín, Florida | Pixabay

El Faro de San Agustín está en la isla de Anastasia, en la costa de Florida; tiene unos 50 metros de alto y comenzó a funcionar en 1874; ¿y qué sucedió para que se convirtiera en uno de los lugares fantasmales más populares del sur de Estados Unidos? Lo que imaginas: la muerte o, por ser más exactos, las muertes de varias personas en circunstancias... trágicas.

Algunas de esas muertes fueron accidentales, otras debidas a la enfermedad pero eso en realidad no importa, lo que importa es que quienes las sufrieron, algunos de ellos al menos, habitan todavía en el faro pero ¿quiénes son? Los fantasmas más famosos del faro de San Agustín son, probablemente, los de las tres niñas que, según cuenta la leyenda, murieron ahogadas furante la construcción del faro (si visitas el faro de San Agustín y oyes risas infantiles ya sabes de quienes son...).

Escaleras del Faro de San Agustín, Florida | Pixabay

Para llegar a la parte más alta del faro tendrás que subir una escalera de 219 peldaños, eso sí, las vistas desde allí son magníficas, podrás disfrutar de una de las panorámicas más espectaculares de las costas de Florida y también de deliciosas vistas del puerto más antiguo de Estados Unidos que es en el que está ubicado el faro de San Agustín.

Hay diferentes visitas guiadas para conocer este espectacular faro pero, dado que estamos a las puertas de Halloween, habrá que elegir el recorrido Dark of the Moon porque en su transcurso te contarán la historia de los fantasmas que habitan en este edificio; claro que no todo va a ser Halloween, fantasmas y otros asuntos oscuros, ya que visitas este faro pásate también por su museo y descúbrelo todo acerca del funcionamiento de los faros, de la vida de los fareros, de los barcos a los que habla el faro con su luz...

Faro de San Agustín. Florida | Pixabay

Ten en cuenta, además, que el faro de San Agustín no es el único lugar tenebroso de esta localidad, San Agustín es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y tener más historia del resto hace que tenga también más leyendas. Si quieres conocer las más tenebrosas tendrás vue volar a Florida antes de que acabe octubre.

