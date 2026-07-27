Qué revisar antes de coger un vuelo este verano para evitar problemas en el aeropuerto

Cada año, con la llegada del verano, millones de personas pasan por los aeropuertos en busca de sus vacaciones soñadas, y con ellas también aumentan las colas, los retrasos y los pequeños contratiempos que pueden arruinar el inicio de un viaje. Documentación desactualizada, equipaje fuera de norma o llegar más tarde de lo recomendado son algunos de los errores más comunes que se pueden evitar con un poco de planificación. Te dejamos 6 puntos clave que conviene repasar antes de hacer las maletas.

1. Revisa la documentación con tiempo.

Antes de hacer las maletas, comprueba que tu pasaporte o DNI esté vigente durante toda la duración del viaje. Muchos países exigen al menos seis meses de vigencia desde la fecha de entrada, incluso si solo vas de paso. Si tu destino está fuera de la Unión Europea, verifica también si necesitas visado, autorización electrónica de viaje (como la ETIAS) o algún otro requisito específico del país. Vale la pena revisar la página oficial de la embajada o consulado correspondiente, ya que las exigencias pueden cambiar sin previo aviso.

2. Haz el check-in online.

La mayoría de las aerolíneas lo habilitan entre 24 y 48 horas antes del vuelo, y hacerlo con anticipación tiene varias ventajas: te permite elegir asiento sin costo adicional, evitar las colas en los mostradores del aeropuerto y, sobre todo, detectar a tiempo cualquier problema con tu reserva (nombre mal escrito, cambio de horario, etc.) mientras todavía tienes margen para solucionarlo.

3. Medidas del equipaje de mano.

Cada aerolínea tiene sus propias medidas y límites de peso para el equipaje de cabina, y las diferencias entre compañías pueden ser notorias, así que conviene revisarlas antes de salir de casa para no llevarse una sorpresa (y un cobro extra) en el mostrador. Recuerda también las restricciones de líquidos: envases de máximo 100 ml, todos dentro de una bolsa transparente de un litro. Y ten a mano los dispositivos electrónicos grandes, como el portátil, ya que normalmente hay que sacarlos en el control de seguridad.

4. Llega con margen suficiente.

En temporada alta, los aeropuertos suelen estar más colapsados de lo habitual, con filas más largas tanto en facturación como en los controles de seguridad. La recomendación general es llegar con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales, aunque conviene sumar tiempo extra si el aeropuerto de salida es de los que históricamente tiene más congestión en esta época del año.

5. Contrata un seguro de viaje.

Más allá de cubrir imprevistos médicos en el destino, muchos seguros de viaje incluyen protección ante cancelaciones, retrasos prolongados o pérdida de equipaje. Este verano, además, hay que sumar la incertidumbre que persiste en algunas rutas internacionales debido a la inestabilidad en ciertas zonas del mundo, lo que ha derivado en cierres de espacio aéreo y cambios de última hora en los itinerarios de varias aerolíneas. Contar con un seguro que cubra este tipo de imprevistos puede marcar la diferencia si tu vuelo se ve afectado.

6. Verifica el estado de tu vuelo antes de salir de casa.

Las aerolíneas suelen notificar por correo o a través de su app cualquier cambio de horario, puerta de embarque o eventual cancelación. Revisar esta información justo antes de salir hacia el aeropuerto puede ahorrarte carreras innecesarias o esperas de más, especialmente en fechas de alta demanda como estas.

¿Viajas a Medio Oriente o zonas cercanas?

Este verano, algunos vuelos hacia y desde países de Medio Oriente siguen viéndose afectados por el contexto geopolítico de la región. Aunque la situación se ha estabilizado en gran parte, todavía hay cierres intermitentes de espacio aéreo en algunos países del Golfo, y varias aerolíneas internacionales mantienen suspendidos o ajustados sus vuelos hacia ciertos destinos. Si tu itinerario incluye alguno de estos países, conviene revisar el estado de tu vuelo con más frecuencia de lo habitual y estar atento a comunicados oficiales de tu aerolínea, ya que los cambios pueden producirse con poca anticipación.