St Martin-in-the-Fields de Londres: ¿sabías que en esta iglesia fue bautizado Carlos II de Inglaterra?

Viajamos hasta Reino Unido, concretamente hasta la preciosa y espectacular ciudad de Londres. Allí, como no podía ser de otra forma, nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en St Martin-in-the-Fields.

Se trata de una impresionante iglesia anglicana que está ubicada en la zona noreste de Trafalgar Square, en la Ciudad de Westminster de Londres. Entre las muchas cuestiones a destacar, hay que mencionar que este templo está dedicado a San Martín de Tours y, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los más visitados de la ciudad.

Iglesia St Martin-in-the-Fields de Londres, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la primera iglesia, en realidad, fue erigida “in the fields”, es decir, “en el campo” o fuera del perímetro de la ciudad por aquel entonces. El edificio que conocemos en la actualidad se construyó en 1721 en estilo neoclásico, y consta de tres partes perfectamente diferenciadas: krepis, columna y entablamento.

El arquitecto que se encargó de esta construcción fue James Gibbs, uno de los más reconocidos de la época puesto que, entre sus obras, se encuentra la Cámara Radcliffe de Oxford. En cuanto al diseño que se llevó a cabo para esta iglesia, en su época fue bastante criticado. Aun así, con el paso del tiempo, no solamente se hizo famoso sino que sirvió de inspiración para numerosas construcciones que se erigieron en Estados Unidos.

Pero no todo queda ahí, puesto que en la India, concretamente en el barrio Egmore de Chennai, podemos encontrar una copia de esta Iglesia St Martin-in-the-Fields de Londres. Entre los numerosos datos curiosos en torno a este templo, cabe destacar que Carlos II de Inglaterra fue bautizado en este lugar. Además, George I fue sacristán, aunque apenas ejerció.

Interior de la Iglesia St Martin in the Fields | Imagen de Diliff, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En la actualidad, la Iglesia St Martin-in-the-Fields mantiene fuertes conexiones no solamente con la realeza, sino también con el ámbito naval. De hecho, a la izquierda del altar, podemos encontrar nada más y nada menos que una caja real. A la derecha, nos topamos con una del admirantazgo. ¡Algo realmente sorprendente y peculiar!

Al estar en una situación verdaderamente privilegiada, St Martin-in-the-Fields se ha convertido en uno de los templos más famosos que podemos encontrar en Londres. Y no solamente llama la atención por su belleza, sino también por la enorme labor que se realiza en ella en cuanto a personas sin hogar se refiere, a través del centro llamado The Connection at St Martin-in-the-Fields.

No podemos dejar de mencionar que, en este templo y allá por el año 1956, sir Neville Marriner dio sus primeros conciertos de música barroca, y lo hizo de la mano de la Academy of St Martin-in-the-Fields. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Londres, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Trafalgar Square para dejarte llevar por la belleza de este templo. ¡No te dejará indiferente, ni mucho menos!