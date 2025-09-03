Qué festivos hay hasta finales de 2025 en España y cómo aprovechar el próximo puente para viajar

Este verano hemos sido muy afortunados, ya que gran parte de España ha podido disfrutar de dos festivos: el 25 de julio y el 15 de agosto. Pero con la llegada de septiembre y la vuelta a los trabajos y los colegios, son muchas las personas que se están preguntando... ¿cuándo es el próximo festivo nacional?.

Lamentablemente, vamos a tener que esperar bastante para poder hacer "un puente". El 12 de octubre, que se celebra el Día de la Hispanidad, cae en domingo (aunque algunas comunidades lo han trasladado al lunes 13, como Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla y León).

El siguiente sería el 1 de noviembre, que es el Día de Todos Los Santos, pero al caer en sábado, tampoco hay puente. En el Municipio de Madrid sería festivo el domingo 9 de noviembre por la festividad de Nuestra Señora de La Almudena y lo han trasladado al lunes 10 de noviembre.

Calendario de 2025 | iStock

De esta forma, los próximos festivos nacionales serían el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) que cae en sábado y el que verdaderamente nos interesa, es el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) que cae en lunes y con el que podemos hacernos un pequeño puente. El 25 de diciembre como todos los años es Navidad y cae en jueves.

Los próximos meses también hay otros festivos autonómicos como el Día de Asturias (8 de septiembre), el Día de Extremadura (8 de septiembre), el Día de Cataluña (11 de septiembre), Cantabria celebra La Bien Aparecida (15 de septiembre) y el Día de la Comunidad Valenciana (9 de octubre).

Cómo aprovechar el próximo puente

Como ya te hemos comentado, a nivel nacional, el próximo puente es el del 8 de diciembre y se podrá disfrutar de 3 días libres (sábado, domingo y lunes). Es por eso que mucha gente aprovechará estos días para hacerse un pequeño viaje o escapada.

Algunos de los destinos más populares a nivel nacional para este puente son: Madrid, Vigo, Toledo, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Granada y Sierra Nevada, Málaga o las Islas Canarias, entre otros.

A nivel internacional, algunos de los destinos populares son Ámsterdam, Roma, Londres, Milán, Budapest, Cracovia, Burdeos, Venecia, Praga, Berlín, Viena, Bruselas, Cophenague, Oporto...