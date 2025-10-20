Cómo visitar la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid por el Día de las Bibliotecas

Patrimonio Nacional celebra el Día de las Bibliotecas con una serie de visitas guiadas a la Real Biblioteca delPalacio Real de Madrid en la semana del 20 al 24 de octubre, fecha en la que se recuerda desde 1997 la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes en 1992, para tomar conciencia de la importancia de estas instituciones para el fomento de la lectura y la preservación del patrimonio cultural.

A través de esta serie de visitas guiadas, que durarán 50 minutos y se realizarán en grupos de 15 personas, el público asistente podrá conocer la historia de la Real Biblioteca y también el trabajo diario que allí se desarrolla. Situada en el Palacio Real de Madrid, su acceso está habitualmente limitado al ámbito profesional e investigador.

Concebida como un Gabinete de Bellas Artes, la Real Biblioteca ha reunido a lo largo de su historia diferentes tipos de materiales y colecciones. En este espacio han coexistido instrumentos musicales, medallas y monedas, utensilios de dibujo y aparatos empleados para la investigación científica y matemática, junto con manuscritos, impresos, mapas, dibujos, grabados y partituras de música.

La Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid conocida como Real Particular o de Cámara, desde la llegada de Felipe V al trono. Su origen es común con el de la "Real Pública", actual Biblioteca Nacional, separándose definitivamente ambas en 1836, año en que esta última pasó a manos del Ministerio de Gobernación del Reino.

El fondo original de la Real Biblioteca refleja el afán por reproducir un Gabinete de Bellas Artes, que recogiese diferentes colecciones, no solo bibliográficas. El arreglo material de la Biblioteca y la catalogación científica de sus fondos se inicia con el reinado de Alfonso XII. Desde entonces, los esfuerzos se han dirigido a conservar adecuadamente su patrimonio, aumentarlo y difundirlo mediante catálogos generales y específicos, encontrándose entre ellos algunos de obligada referencia entre los especialistas, como el de Crónicas generales de España o Manuscritos de América. La Biblioteca además de su labor, publica periódicamente un boletín de noticias Avisos.