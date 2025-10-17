El "pueblo de las brujas" de Granada ideal para visitar en Halloween: Tiene papeleras en forma de caldero y la casa de Hansel y Gretel

La comarca de la Alpujarra Granadina esconde joyas como Bubión, considerado uno de los pueblos mas bonitos de la zona. Sin embargo, si queremos disfrutar de un plan diferente en la víspera de Todos los Santos, Soportújar es una escapada ideal.

Soportújar es una localidad que se encuentra enclavada en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Este pueblo, que etimológicamente significa "lugar de soportales", esconde una gran vinculación con las brujas, las leyendas y la magia. Por este motivo, es una escapada perfecta para disfrutar en Halloween.

Cuando paseamos por sus calles nos topamos con puntos esenciales del pueblo como la Fuente de las Brujas, la Cueva del Ojo de la Bruja o el Mirador del Embrujo. Todos estos espacios nos trasladan a lo que seria un parque temático embrujado. También, nos podemos sentir nada mas ni menos que Hansel y Gretel en la Casa de Chocolate, se sitúa fuera del antiguo deposito de agua en la calle Alta pero podría estar en un cuento de los Hermanos Grimm.

Este pueblo tiene una energía muy especial, gracias a su singularidad y ambiente mágico que se ha creado a lo largo de los años.

Cada detalle del lugar como las farolas, las fuentes, los murales, las casas, escode el embrujo y la magia, ¡tiene hasta papeleras en forma de caldero!

Además, no hay que perderse la Fuente del Dragón, se encuentra cerca de la Plaza de Abastos y cuenta la leyenda que ¡El agua tiene propiedades afrodisiacas y potencia la fertilidad!

No nos podemos olvidar tampoco de las festividades relacionadas con la brujería, como la Feria del Embrujo, los Maios Embrujados o las Noches de las Brujas que coinciden con la festividad de Todos los Santos.