Día del Soltero: La aerolínea Vueling lanza una oferta con vuelos desde 16 euros

El 11 de noviembre no es solo una fecha para celebrar el orgullo de ser soltero: es el momento perfecto para darte ese capricho que llevas tiempo posponiendo. Este Singles' Day, Vueling invita a todos los viajeros a disfrutar de un "solo-trip" o incluso abrir la puerta y conocer un nuevo "crush" en tu próximo destino desde 16 € por trayecto, o 2.675 Avios.

La promoción estará disponible del 11 al 17 de noviembre en la web y app de Vueling, para volar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas. Una oportunidad perfecta para planear un viaje de invierno, despedir el año por todo lo alto o empezar 2026 descubriendo nuevos horizontes.

Viajar solo, la nueva forma de reconectar

Según la encuesta sobre la Felicidad realizada por Vueling a 2.500 españoles, el 81 % desea vivir nuevas experiencias y salir de su zona de confort. No resulta sorprendente que, por ello, cada vez más personas elijan viajar en solitario, buscando desconectar, conocerse mejor y vivir experiencias auténticas. Entre los destinos más populares por los encuestados, destacan aquellos que ofrecen cultura, inspiración y libertad, preferidos por el 59,2 % de los viajeros que viajan solos. Estos incluyen:

Londres: Caminar junto al Támesis al amanecer, descubrir un vinilo olvidado en un mercadillo de Camden o tomarte un café mientras llueve en Notting Hill no son simples planes, son fragmentos de una ciudad que se vive con todos los sentidos.

París: Dicen que París es la ciudad del amor, pero pocos hablan del amor propio que allí se descubre. Caminar solo por sus calles no es estar solo: es acompañarte mejor. Es mirar los escaparates del Marais sin prisa, sentarte frente al Sena con un libro, o dejar que el aroma de una baguette recién hecha te guíe.

Ámsterdam: Perderse por Ámsterdam es una forma de encontrarse. En un café junto al agua, en un museo donde el color de Van Gogh te sacude sin previo aviso, o en una calle estrecha donde el aroma a pan recién horneado te hace olvidar la hora. Ámsterdam no te pide plan, solo presencia.

Santiago de Compostela: Entre el sonido de las campanas y las calles empedradas, Santiago de Compostela invita a bajar el ritmo. Aquí, cada paso resuena distinto: pasear por su casco antiguo, dejarse envolver por el aroma a piedra húmeda o mirar el cielo desde la Praza do Obradoiro es reconectar con lo esencial.

Lanzarote: Esta isla late con una energía que no se parece a ninguna otra. Sus playas infinitas y su silencio sereno invitan a detener el tiempo. Caminar entre arenas negras, ver caer el sol sobre los Jameos del Agua o perderse por La Geria es descubrir una belleza que nace del contraste y la calma.