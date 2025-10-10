El descuento del Parque de Atracciones de Madrid por el Día de la Hispanidad si vas con la camiseta de la Selección de España

Con motivo del Día de la Hispanidad, no hay mejor plan que poder visitar Parque de Atracciones de Madrid en una de sus grandes temporadas del año: Halloween. Gracias al acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol con Parque de Atracciones de Madrid, todos aquellos que quieran hacer una visita en estos días podrán disfrutar de un 40% de descuento al comprar las entradas, desde hoy y hasta el sábado 11 de octubre a través de su página web.

La dinámica es sencilla: tendrán que introducir el código promocional RFEF40 en el momento de la compra y acudir a Parque de Atracciones de Madrid vestidos de la Roja.

Un planazo para disfrutar de Halloween el fin de semana en el que los asistentes podrán disfrutar de una ambientación única, programación de espectáculos y shows para todos los públicos. De hecho, como novedad, Parque de Atracciones de Madrid apuesta por un nuevo Halloween infantil con dos nuevos pasajes infantiles.

Esto se suma a sus clásicos pasajes del terror como "Asylum", "El templo de Shanarkai", "El Viejo Caserón", "Nosferatu", y TheWalkingDeadExperience (el único pasaje de pago) y a la ScareZone Área 51, una zona inmersiva de ciencia ficción que transporta a los visitantes a los misterios más oscuros. Para terminar el día, una salida zombie invadirá las calles del parque, aportando el broche perfecto para una jornada de miedo.

Todo ello se suma a las más de 30 atracciones del parque para todos los públicos, que ofrecerán a los visitantes una jornada completa de ocio, adrenalina, diversión y mucho terror.