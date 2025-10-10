Madrid contará con 13 millones de bombillas para las luces de Navidad: Un total de 157 kilómetros

Las 13 millones de bombillas de las luces de Navidad se encenderán en la capital a finales de noviembre en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos, esto es, 126 cerezos, 13 abetos luminosos y 7.134 cadenetas que sumarían 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En ella se ha aprobado un contrato de 5 millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje de los elementos del alumbrado. El Consistorio prevé que la inversión total en la iluminación navideña de este año se sitúe en el entorno de los 6,1 millones de euros.

Calle Preciados de Madrid en Navidad | iStock

Será un alumbrado, en palabras de Sanz, "totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías ya que todo el alumbrado será tipo led priorizando un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños".

Como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

Y por segundo año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad.

Árbol de Navidad de la Puerta del Sol de Madrid | iStock

Además, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Como ir de Madrid a Toledo y volver

En total, las calles de la capital se engalanarán con 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver. Casi la totalidad de estos elementos han sido sustituidos por otros con tonalidades más cálidas para aportar una atmósfera "cercana y envolvente".

A ellos se sumarán trece grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños. El Ayuntamiento concibe las luces navideñas "como una inversión y no como un gasto" y continua apostando por "potenciar el comercio, la hostelería y el turismo de la ciudad a través de una iluminación navideña que embellezca los espacios públicos mediante un alumbrado singular e innovador que sea atractivo tanto para los madrileños como para los visitantes".