Curiosidades del Polo Norte que quizá desconocías

Todos hemos escuchado hablar del Polo Norte en multitud de ocasiones. De hecho, lo hacemos desde que somos pequeños y en el colegio nos enseñan a situarlo en el mapa. No obstante, a la hora de la verdad hay muchas cosas que no sabemos sobre él o de las que no poseemos demasiada información.

Por ejemplo, ¿sabías que ese punto que señalamos en el mapa se llama, en realidad, polo norte geográfico? Pues así es, y no debe confundirse con otros, como el polo norte magnético. El primero de ellos es un lugar fijo, situado en el océano Ártico, y el segundo es una zona variable a la que señalan las brújulas.

Pero es el polo norte geográfico el que nos interesa en esta ocasión, ese que vamos a descubrir más en profundidad. Porque lo cierto es que hay varias curiosidades o datos sobre él a los que podemos hacer mención. Como por ejemplo el hecho de que muchas de las expediciones que trataron de llegar hasta allí antes del año 1900 terminaron en tragedia.

Aurora boreal en Alaska. Polo Norte | Pixabay

En el año 1871, la Expedición Polaris acabó de manera fatal. Charles Francis Hall, quien la dirigía, murió. Y el resto de hombres, pese a alcanzar la latitud más alta hasta el momento, no tuvieron muy buena experiencia: pasaron 6 meses a la deriva sobre un témpano de hielo antes de ser rescatados. No obtuvo mejores resultados una expedición oficial de la Marina de los EE.UU, pues en el año 1881 su barco chocó contra una placa de hielo y se destrozó, haciendo desaparecer a la mitad de la tripulación.

Podríamos seguir nombrando expediciones que no salieron bien, pero mejor pasamos a contar otro tipo de curiosidades. Por ejemplo, el hecho de que se trata del punto más al norte del planeta y todos los husos horarios salen de ahí, por lo que no tienen zona horaria. Así, quienes alcanzan el Polo Norte pueden guiarse por las horas del lugar que se les antoje. Y es que además, debes saber que el Polo Norte geográfico no forma parte de ningún país.

Hablando de países, ¿sabes cuáles son los que le quedan más cerca? Canadá es el primero de ellos. Pero tampoco hay demasiada distancia con Groenlandia. Así, estos dos son los lugares más cercanos donde pisar tierra firme, pues en el Polo Norte no la hay. En realidad, se trata de una gran extensión de hielo que flota sobre el océano Ártico. Su grosor tiene una media de 2,5 metros aproximadamente.

Además de esto, hay otra curiosidad que no puede faltar en esta lista: en el Polo Norte geográfico tan solo amanece y atardece una vez al año. Concretamente, en los equinoccios de marzo y septiembre. Durante los meses de verano, en el Polo Norte siempre hay luz. Por contra, durante los meses de invierno hay oscuridad.

Osos polares | Pixabay

Para acabar, haremos mención a la fauna del Polo Norte, justo sobre el cual brilla la estrella Polar. ¿Sabías que habitan allí más osos que personas? Aunque lo cierto es que tampoco hay demasiados osos justo en ese punto del mapa. Por supuesto, tampoco pingüinos; estos viven solamente en el Polo Sur. Hay algunos peces y crustáceos. Y, en el mar Ártico, también viven zorros árticos, liebres árticas, ardillas terrestres árticas o focas, entre otras especies.