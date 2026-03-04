NO TE LO PIERDAS
6 restaurantes de Madrid que tienes que probar este mes de marzo
Si vas a estar en el mes de marzo en Madrid, a continuación te contamos algunos restaurantes que no te puedes perder. Desde comida georgiana, mediterránea, andaluza, italiana y mucho más.
Marzo es un mes que llega cargado de planes en la ciudad de Madrid y como sabemos que la gastronomía es una parte fundamental de la ciudad, en Viajestic hemos querido recopilar algunos restaurantes que tienes que probar este mes.
K'era
K'era es la nueva cantina georgiana "all day" de Nino Kiltava en el barrio de Las Salesas, un espacio cálido y flexible inspirado en la casa tradicional georgiana, pensado para acompañar cualquier momento del día. Su gran protagonista es el horno tradicional, desde donde se elaboran panes y masas a la vista, con los khachapuri (especialmente el icónico adjaruli) como eje de una carta dinámica que combina tradición, comfort food y recetas llenas de memoria, como la berenjena con nueces, los khinklukebi o el coquelet con salsa baje.
Además de su cocina honesta y de temporada, K'era destaca por su ambiente acogedor diseñado como un hogar contemporáneo, su brunch flexible, la posibilidad de take away y una potente propuesta líquida con vinos georgianos y coctelería inspirada en el país
Música en vinilo, tardeos con DJs y una atmósfera pensada para quedarse sin mirar el reloj completan una experiencia que va más allá de la mesa y convierte cada visita en un momento de encuentro y hospitalidad.
Del Amo
Barbillón Family & Corp., fundado en 2012 por Curro y Kike Sánchez Del Amo, se ha consolidado como un grupo gastronómico en expansión con varias marcas y una clara apuesta por experiencias de calidad. Su nueva propuesta, Del Amo, en El Encinar de la Moraleja, reinventa el concepto de ultramarinos tradicional en un formato híbrido que combina comida casera para llevar, espacio para comer allí y una cuidada despensa gourmet, con la idea de facilitar el día a día sin renunciar al buen producto.
Del Amo apuesta por una cocina honesta y de temporada, con platos reconocibles como guisos, croquetas, arroces o su destacado pollo asado al Josper, además de una selección de quesos, jamones, vinos y conservas que completan la experiencia. El espacio, de estética cálida y contemporánea, busca convertirse en un lugar cotidiano donde comer bien de forma sencilla, reivindicando la tradición adaptada al ritmo actual.
Giardino Grand Café
Giardino Grand Café es un restaurante y café mediterráneo situado en Camino del Cura, 10 (Alcobendas, Madrid), que apuesta por una propuesta gastronómica abierta todo el día, desde el desayuno hasta la cena, con brunch los fines de semana. Forma parte del grupo Barbillón Family & Corp., y combina acento francés, espíritu italiano y alma española en sus platos, presentando una carta versátil pensada para compartir y disfrutar sin prisas.
La carta de Giardino Grand Café ofrece desde entrantes creativos (como burrata con espárragos o carpaccio de gamba roja) hasta "bocados Giardino" ideales para picar, platos principales como pastas mediterráneas, carnes a la brasa y pescados, y una selección de pizzetas artesanas, arroces y opciones de brunch en fines de semana y festivos.
El espacio destaca por su ambiente amplio, luminoso y acogedor, con una terraza agradable, diseño cálido y una filosofía que invita a prolongar la sobremesa con vino o cócteles acompañando la comida o el café.
Tragabuches
Tragabuches, el restaurante andaluz del chef Dani García, es un homenaje vivo al sur y a su manera de entender la vida. Un espacio donde la identidad andaluza se expresa a través de la cultura, las tradiciones y la forma de recibir, poniendo en valor el origen, más allá del plato.
Su propuesta nace del respeto absoluto por el producto y por el recetario popular, recuperando sabores reconocibles y llevándolos a una lectura contemporánea, sin perder autenticidad. Cada detalle está pensado para trasladar al comensal a Andalucía, evocando su luz, su carácter y su memoria gastronómica.
Divorare
Divorare es una focacceria italiana, que cuenta con varios locales en Madrid, que se ha convertido en una referencia del Italian Street Food, destacando por sus focaccias artesanales con masa de fermentación lenta, textura esponjosa y corteza crujiente, elaboradas cada día en su obrador con harinas italianas e ingredientes frescos de alta calidad como mortadella, prosciutto o porchetta importados desde Italia. Las focaccias vienen en combinaciones creativas (desde pesto y stracciatella hasta pastrami o nduja picante) que capturan sabores auténticos de la cocina italiana tradicional con un toque moderno.
Más que un restaurante tradicional, Divorare ofrece un concepto cercano al street food italiano de calidad, con un ambiente relajado y valoraciones muy positivas de clientes por su sabor, frescura y atención cercana. Puedes disfrutar de las focaccias tanto en el local como para llevar o a domicilio, con precios accesibles y una experiencia informal que hace de cada visita una ocasión sabrosa y satisfactoria para amantes del pan, los sándwiches y la cocina italiana auténtica.
Caluana
Caluana es uno de los restaurantes con más personalidad del centro de Madrid, ubicado en un edificio del siglo XVI en la calle de la Bolsa, a pocos pasos de la Plaza Mayor. Su propuesta gastronómica gira en torno a una cocina italocastiza que fusiona Italia y España desde una mirada contemporánea, con platos como la croqueta de tortilla con papada ibérica, vieiras a la brasa con salsa carbonara o raviolis de cordero lechal y de pato con foie, siempre con producto de temporada y técnica cuidada.
El espacio se divide en distintos ambientes (como El Olivar, bajo una bóveda barroca, o El Invernadero, más luminoso y vegetal) y se completa con Maldita Gioconda, su coctelería clandestina situada en la planta inferior. Allí, la mixología se convierte en una experiencia sensorial donde los cócteles se eligen por emoción (Beso, Vicio, Silencio o Amor de verano), integrando música, arte e historia en una propuesta que va más allá de la comida y convierte cada visita en una vivencia cultural y nocturna única.
