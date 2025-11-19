Cortylandia 2025 se convierte en una estación de tren llena de magia: Fechas y horarios del espectáculo en Madrid

Cortylandia es uno de los espectáculos de Navidad más esperados de Madrid y que reúne, cada año, a familias enteras que esperan cantar al ritmo de su famosa canción. Tiene lugar en la fachada de El Corte Inglés de Preciados y este año todos los visitantes ser irán de viaje en el mágico "Cotylandia Express".

Tal y como anuncia la web de los centros comerciales: "En pleno invierno y rodeada de neblina, brillaba una elegante estación de tren donde todo parecía envuelto en un encanto navideño. La nieve caía en copos lentos, posándose con suavidad en los tejados carmesí. En el andén, resoplando pequeñas nubes de vapor, esperaba tranquila la majestuosa locomotora del expreso de los sueños".

"Está a punto de partir y ¡no quiere dejar a nadie atrás! Con la inestimable ayuda de oso el jefe de estación y lobo el conductor avisa a todos los viajeros que, nerviosos y emocionados, corretean por los andenes antes de subir al tren. Cantando villancicos bajo la luz dorada de los faroles y un dulce aroma a chocolate caliente, van subiendo uno tras otro para emprender un viaje que ninguno olvidará jamás, el gran viaje de la Navidad", dice el argumento de la temática de este año.

Como bien sabrás, Cortylandia es un espectáculo musical único, lleno de luz, color y alegría, donde más de 25 personajes te acompañarán en una aventura en la que los sueños cobran vida. Sube a bordo del tren más mágico del año y descubre que, cuando la Navidad está en marcha… todo es posible.

Fechas y horarios

La inauguración de Cortylandia 2025 o "Cortylandia Express" es el próximo 22 de noviembre a las 19:00 horas y tendrá pases diarios hasta el 5 de enero de 2026. Como te hemos comentada, contará con pases diarios de 11 minutos cada uno y los horarios son los siguientes:

Mañanas: 12:00, 13:00 y 14:00 horas

Tardes: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas

Además, en los días especiales de Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes (24 y 31 de diciembre, y 5 de enero), los horarios serán: