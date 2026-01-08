La Línea 6 del Metro de Madrid adelanta su cierre para actualizar su sistema y automatizar el servicio

La Comunidad de Madrid apuesta firmemente por un transporte público de calidad, ofreciendo opciones como la EMT y BiciMAD gratuitas para facilitar la vuelta a la rutina, además de implementar mejoras en la Línea 6 para garantizar un metro moderno y adaptado a los usuarios.

Metro de Madrid ha anunciado un adelanto en el horario de cierre de la Línea 6, conocida como la Circular, que comenzará a operar con servicio reducido desde este miércoles, adelantando el final del servicio a las 23:00 horas de domingo a jueves. Esta modificación es parte de las labores de modernización y automatización que se están llevando a cabo en una de las líneas más utilizadas de la red de suburbano madrileña.

Imagen del Metro de Madrid | Europa Press

La Comunidad de Madrid comunicó que este ajuste en los horarios responde a la necesidad de instalar nuevas estructuras, como puertas automáticas de andén, que son imprescindibles para la futura operación de trenes sin conductor, prevista para 2027, cuando la Línea 6 se convertirá en la primera línea automatizada de toda la red.

Mientras el Metro acorta su servicio, el Gobierno regional y el Ayuntamiento han preparado un plan alternativo de transporte gratuito para los usuarios afectados. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha habilitado autobuses sustitutivos que recorren la misma trayectoria que la Línea 6, con frecuencias frecuentes y sin coste adicional para quienes presentan su billete de Metro. Además, se han reforzado otros servicios de bus, como la ampliación de la línea 180 para cubrir zonas sin servicio de Metro.

Las obras de renovación integral de la línea, que comenzaron en 2025 y han alcanzado ya un 75 % de ejecución, incluyen la sustitución de vías, mejoras del sistema eléctrico y optimización energética para aumentar la fiabilidad y reducir las incidencias en el servicio.

La Línea 6, con más de 400 000 usuarios diarios, sigue siendo clave para la movilidad en Madrid. Aunque los ajustes de horario y los desvíos pueden suponer un inconveniente para los viajeros habituales, desde las autoridades se insiste en que estas obras permitirán un transporte más eficiente, seguro y moderno en los próximos años.