Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad más "amable" de España

Las ciudades españolas tienen formas de relacionarse muy diferentes. En algunas la gente es más tranquila y abierta; en otras, se comunica de manera más directa. Estas diferencias influyen en cómo percibimos la cercanía de cada sitio y ayudan a entender por qué unas ciudades se sienten más acogedoras que otras.

Una pareja disfrutando de la Navidad en Bilbao | Europa Press

Para responderla, Remitly llevó a cabo un estudio comparativo entre varias ciudades de España con el objetivo de identificar dónde se concentra la población más amable. La investigación se basó en la dimensión de "amabilidad" del test de personalidad de los Cinco Grandes, un marco psicológico ampliamente utilizado para evaluar la armonía social.

Cómo se realizó el estudio

Más de 2.000 personas de distintas zonas de España participaron en la encuesta, centrada en comportamientos cotidianos que influyen en la forma en que nos relacionamos. El estudio analizó tanto conductas positivas, como tratar a todo el mundo por igual, ayudar a que otros se sientan a gusto o mostrar empatía, como conductas negativas, entre ellas criticar o insultar, guardar rencor o actuar por interés propio. Los participantes indicaron hasta qué punto cada afirmación les describía y, a partir de sus respuestas, se elaboró una puntuación global de amabilidad.

Bilbao es la ciudad más amable de España

Bilbao encabeza el ranking con una puntuación de 72,53 sobre 100. Según las respuestas recogidas, en la ciudad es habitual tratar con respeto, aceptar a la gente tal cual es y moverse en un ambiente en el que resulta fácil sentirse cómodo. También es el lugar donde más personas rechazan la idea de insultar a otros: el 87 % dice que no se reconoce en esa conducta. El resultado encaja con la percepción de un trato generalmente tranquilo y correcto.

Zaragoza aparece en segundo lugar, con 72,34 puntos. Según el estudio, la gente suele tratarse con bastante consideración y no acostumbra a exigir demasiado. Tampoco es habitual que se busque venganza cuando se tiene un roce, así que las relaciones del día a día suelen ser tranquilas. Además, las respuestas muestran poca desconfianza y poco ego, y en general es fácil que la gente haga sentir a gusto a quien tiene cerca.

Ranking con las ciudades más amables de España según un estudio de Remitly | Remitly

El tercer puesto lo comparten Valladolid y Málaga, con 72,30 puntos. En Valladolid, el trato suele ser respetuoso y rara vez se recurre al insulto. Málaga muestra un perfil distinto: su carácter abierto y la convivencia con visitantes se nota en el día a día, y es común que la gente haga sentir a gusto a quienes tiene alrededor.

Alicante aparece en el último puesto, con 70,78 puntos. Las respuestas sobre cómo reaccionan cuando alguien les trata mal están más divididas que en otras ciudades, y también puntúan algo más bajo en empatía y en confianza hacia lo que dicen los demás. Aun así, la diferencia con la ciudad que encabeza el ranking es de menos de dos puntos, así que el estudio muestra que, en general, es fácil encontrar gente amable en prácticamente cualquier parte de España.

Barcelona es la ciudad donde más se respeta a los demás

El respeto hacia otras personas es una parte esencial de la amabilidad, así que Remitly analizó esta sección del estudio para ver en qué ciudades se concentra este comportamiento. A nivel nacional, el respeto parece ser un valor muy extendido: el 90 % de la población afirma que respeta a quienes le rodean.

Al comparar los datos por ciudades, Barcelona se sitúa en primer lugar. Un 93,4 % de quienes viven allí asegura que respeta a los demás, lo que equivaldría a unos 1,6 millones de personas según la población de la ciudad. Bilbao aparece de nuevo muy cerca, con un 92,3 %. Llama la atención el caso de Alicante: aunque ocupa el último puesto en el índice de amabilidad, en esta categoría se coloca cuarta, con un 91,4 % que afirma tratar a otros con respeto.