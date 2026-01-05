Este es el precio del abono transporte de Madrid para 2026: Descuentos, tarifas y más

En los últimos meses, el transporte público ha vivido cambios importantes: [[LINK:INTERNO|||Article|||69400eee29e7100007bade6d|||un nuevo bono único de 60 € para viajar por España]], obras en varias líneas de metro de Madrid y modificaciones de horarios durante las Navidades. Pero lo que no cambia en 2026 son los precios del abono transporte. Te contamos todos los detalles.

La Comunidad de Madrid ha confirmado oficialmente que los precios del abono transporte y otros títulos del sistema tarifario del transporte público permanecerán congelados durante todo 2026, manteniendo las bonificaciones que se implementaron en la segunda mitad de 2025. La medida fue aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de este año.

Imagen del Metro de Madrid | Europa Press

Entre las principales novedades figura que no hay subidas directas para los viajeros habituales. Esto significa que millones de usuarios podrán seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero sin aumento de coste respecto a finales de 2025.

Tarifas principales

Tarjeta infantil hasta 7 años: gratuita.

Tarjeta 7–14 años: gratuita.

Mayores de 65 años: gratuita.

Abono Joven (15–25 años): sigue costando 10 € al mes.

Abono Normal Zona A: 32,70 €.

Zona B1: 38,20 €.

Zona B2: 43,20 €.

Zona B3/C1/C2: 49,20 €.

Bono de 10 viajes (Metro, EMT, ML1): 7,30 €.

Estas tarifas benefician de forma directa a más de seis millones de usuarios que utilizan el transporte público diariamente en la región. Las bonificaciones (un 50 % en el abono joven y un 40 % para los usuarios adultos de entre 26 y 64 años) se sostienen mediante financiación conjunta entre la Comunidad de Madrid, las administraciones locales adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La continuidad de estas tarifas supone un alivio económico para residentes, estudiantes y trabajadores que dependen del transporte público, al tiempo que mantiene una política tarifaria que busca fomentar la movilidad sostenible y la reducción del uso del vehículo privado