Billetes de avión baratos: Iberia Express lanza vuelos desde 16 euros para celebrar el 2026

Ahora que ha comenzado un nuevo año, son muchas las personas que están buscando las mejores ofertas para encontrar vuelos baratos para sus próximos viajes. Iberia Express ha lanzado una campaña de descuentos, los 'Express Days' con billetes desde 16 euros para celebrar a llegada del nuevo año.

La promoción, disponible ya en su web, incluye los cerca de 20 destinos nacionales e internacionales a los que vuela a la compañía y estará disponible hasta el 26 de enero. Los billetes podrán adquirirse para volar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Con los Express Days se pueden encontrar vuelos a Baleares por 16 euros, a Canarias por 25, a la península por 31 y al resto de destinos internacionales por 28 euros. Todos estos son precios por trayecto comprando la ida y la vuelta.

La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha señalado que los 'Express Days' se han consolidado como una de las promociones "más destacadas" ya que ofrecen "descuentos muy atractivos para arrancar el año volando".

De esta forma, la compañía impulsa la demanda hasta Semana Santa con tarifas "muy competitivas", ha añadido. Para beneficiarse de estas tarifas, es necesario darse de alta en el Club Express a través de la web de la aerolínea, de forma totalmente gratuita.

Además de dar acceso a los descuentos, el Club Express permite disfrutar de promociones y de la plataforma de entretenimiento a bordo de Iberia Express.