¿Sabes cuáles son y dónde están las juderías más importantes de España?

Empezamos nuestro recorrido por las juderías más importantes de España porque la que fue en su día el centro más importante de la comunidad judía en la España medieval, hablamos de la Judería de Toledo que es la más completa de cuantas hay en España; aquí convivieron musulmanes y cristianos hasta la expulsión de los judíos en 1492 y se conservan aquí sinagogas tan notables como la del Tránsito y la de Santa María la Blanca.

La Judería de Córdoba, especialmente en la época del Califato cordobés, fue una de las más relevantes de España y pasa a día de hoy por ser la más símbólica; forma parte de la zona reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial en Córdoba y en ella se conservan tanto la Sinagoga de Córdoba construida en 1315 como la Plaza de Tiberíades en la que está la estatua de Maimónides, uno de los pensadores judíos más importantes de la historia.

Judería de Córdoba | Imagen de Javi VLL, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La Judería de Segovia es la más monumental de cuantas se conservan en España y es que fue una de las más ricas e importantes hasta la expulsión de los judíos; está ubicada al sur del casco histórico segoviano y para conocerla nada como visitar el Centro Didáctico de la Judería, creado para ayudarnos a entender la vida judía medieval en la ciudad; además se conservan calles como Judería Vieja y Nueva y edificios como la antigua Sinagoga Mayor, transformada después en iglesia de Corpus Christi.

¿Más juderías importantes en España? Las hay, y no pocas: el Call de Girona pasa por ser una de las mejor conservadas de Europa aunque es bastante mas pequeña que la judería de Toledo; Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte, Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Tarazona, Toledo y Tui forman parte, junto a las juderías antes mencionadas, de la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad.

Llerena y su barrio judío | Imagen cortesía de Turismo de Llerena

Además cabe señalar que en 2026 se han unido a esta red, la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad, seis nuevas localidades: Sevilla, Uncastillo, Calatayud, Melilla, Lorena y Valencia de Alcántara.