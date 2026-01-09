El vuelo comercial más corto del mundo: dura 90 segundos y conecta dos islas escocesas

Escocia es un país lleno de particularidades, desde las leyendas de su capital, Edimburgo, que inspiraron universos populares, hasta su arquitectura y maravillas naturales como la cueva de Fingal, pasando por curiosidades como el vuelo comercial más corto del mundo entre dos de sus islas.

Entre las islas Westray y Papa Westray, en las islas Orcadas de Escocia, opera uno de los vuelos comerciales más cortos y curiosos del mundo. Este trayecto, de apenas 2,7 kilómetros (1,7 millas), puede completarse en menos de dos minutos en condiciones normales, aunque el tiempo oficial de vuelo suele ser de aproximadamente 90 segundos. Lo especial de este avión no es solo su brevísima duración, sino que es un vuelo regular utilizado por habitantes locales como si fuera un medio de transporte cotidiano, al estilo de un coche o un autobús que conecta dos puntos del archipiélago.

El vuelo se realiza con aviones pequeños, típicamente de tipo Britten-Norman Islander, diseñados para operar en pistas cortas y adaptados al clima cambiante de las Orcadas. Para los residentes, es algo totalmente normal subirse al avión para ir a trabajar, a la escuela osimplemente a hacer compras, lo que convierte este trayecto en un ejemplo único de transporte aéreo utilitario.

La historia del vuelo se remonta a 1967, cuando Loganair, la aerolínea regional escocesa, inauguró la ruta para mejorar la conectividad entre estas pequeñas islas del norte de Escocia. Antes de eso, los viajes dependían de embarcaciones que podían ser lentas y peligrosas debido a las condiciones del mar. Desde entonces, la ruta se ha convertido en un símbolo del ingenio escocés para conectar comunidades remotas.

A pesar de ser un trayecto minúsculo, el vuelo es completamente comercial y seguro, con pilotos entrenados para operar en condiciones de viento y clima variable. Además, se ha vuelto famoso internacionalmente, atrayendo a turistas curiosos que quieren experimentar "el vuelo más corto del mundo". Para los locales, sin embargo, es solo una parte más de la vida cotidiana, un ejemplo de cómo la aviación puede ser una herramienta práctica para mantener unidas incluso las comunidades más pequeñas y remotas.