FITUR 2026: fechas, entradas, país socio y todo lo que debes saber de la feria de turismo de Madrid

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 vuelve a IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero de 2026, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector a nivel global. Durante cinco días, profesionales del turismo y el público general podrán descubrir tendencias, destinos y novedades que marcarán el futuro de los viajes.

Fechas y organización de FITUR 2026

FITUR 2026 se celebrará del miércoles 21 al domingo 25 de enero de 2026 y este año, como novedad, la inauguración oficial de la feria está programada para la mañana del jueves 22 de enero.

21, 22 y 23 de enero : días reservados principalmente para profesionales del sector turístico.

: días reservados principalmente para profesionales del sector turístico. 24 y 25 de enero: feria abierta al público general, con acceso a la oferta de destinos, actividades y experiencias.

México, país socio de FITUR 2026

En FITUR 2026, que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID, México será el País Socio de la feria, una posición estratégica que destaca su papel como destino turístico global y en crecimiento.

Como País Socio, México tendrá una presencia destacada con un amplio programa de actividades y un pabellón muy visible, diseñado para mostrar la riqueza cultural, natural, gastronómica y turística del país ante el mercado internacional.

La participación mexicana incluirá la promoción de sus 32 estados y sus 177 "Pueblos Mágicos", una iniciativa que pone el foco en la diversidad de experiencias, tradiciones y destinos más allá de los circuitos turísticos clásicos.

Además, esta colaboración llega en un momento clave, ya que México se prepara para acoger parte de la Copa Mundial de Fútbol 2026, lo que refuerza su imagen de capacidad organizativa, infraestructura turística y atractivo internacional, y representa una oportunidad para atraer inversión y consolidar vínculos con el mercado europeo.

En resumen, como País Socio de FITUR 2026, México se presenta no solo como un destino de grandes paisajes, cultura y gastronomía, sino también como un protagonista activo en el desarrollo del turismo global, con énfasis en la sostenibilidad, la diversidad y la innovación.

Dónde es y cómo llegar a FITUR 2026

El evento tiene lugar en IFEMA MADRID, el principal recinto ferial de la ciudad, ubicado en la Avenida del Partenón, 5 (28042 Madrid). Además, IFEMA se encuentra bien comunicado con transporte público:

Metro (línea 8, estación Feria de Madrid).

Varias líneas de autobús (73, 104, 112, 122...etc).

Entradas y precios de FITUR 2026

Las entradas y pases se pueden adquirir en la web oficial de FITUR o en IFEMA. Los tipos principales incluyen:

Pase profesional de un día: suele costar alrededor de 38 € en taquilla, con promociones online aproximadas de 14 €.

suele costar alrededor de 38 € en taquilla, con promociones online aproximadas de 14 €. Pase profesional permanente (todos los días de profesional): alrededor de 70 € en taquilla, con promociones online desde 27 €.

(todos los días de profesional): alrededor de 70 € en taquilla, con promociones online desde 27 €. Entrada de público general (fin de semana): aproximadamente 17 € en taquilla, con promoción online desde 14 €.

Conviene comprar las entradas con antelación online y revisar condiciones ya que los precios pueden actualizarse y las promociones suelen tener fechas límite.

Qué encontrarás en FITUR 2026

FITUR 2026 es una feria multidimensional que reúne a destinos, empresas turísticas, aerolíneas, hoteles, turoperadores, organismos públicos y proveedores tecnológicos. Entre sus principales atractivos están:

Áreas geográficas completas (América, Europa, Asia-Pacífico, África, Oriente Medio), con pabellones temáticos.

(América, Europa, Asia-Pacífico, África, Oriente Medio), con pabellones temáticos. País socio 2026: México, que presentará su oferta cultural, gastronómica y de experiencias turísticas durante toda la feria.

México, que presentará su oferta cultural, gastronómica y de experiencias turísticas durante toda la feria. Pabellón del Conocimiento (Pabellón 12), con contenidos centrados en innovación, digitalización, sostenibilidad, tecnología turística y áreas como FITUR TechY, FITUR Know-How & Export, FITUR Sports y el Observatorio FITURNEXT.

con contenidos centrados en innovación, digitalización, sostenibilidad, tecnología turística y áreas como FITUR TechY, FITUR Know-How & Export, FITUR Sports y el Observatorio FITURNEXT. Secciones especializadas como FITUR LGBT+, FITUR Lingua, FITUR Woman y otras enfocadas en nichos y tendencias emergentes.

como FITUR LGBT+, FITUR Lingua, FITUR Woman y otras enfocadas en nichos y tendencias emergentes. Conferencias, debates y jornadas técnicas con expertos internacionales sobre los retos y oportunidades del turismo global.

Horarios de apertura de FITUR 2026

Los horarios orientativos son: