Vuelta al mundo en crucero durante 4 meses: El nuevo reto de 258 españoles que visitarán 46 destinos y 33 países

Dar la vuelta al mundo en un crucero es un sueño para muchos españoles y, desde hoy, 258 comienzan a hacerlo realidad a bordo de MSC Magnifica. MSC World Cruise 2026 ha partido esta mañana desde el puerto de Barcelona con 258 pasajeros españoles dispuestos a embarcarse en una experiencia verdaderamente excepcional: una travesía de 132 días alrededor del mundo. A lo largo de este viaje único, el itinerario visitará 46 destinos en 33 países, con escalas en Europa, el Caribe, las Américas, el Pacífico, Australia, Asia, el sur de África y las islas del Océano Índico.

Además de los 258 pasajeros españoles, la tripulación también cuenta con representación española. La Youth Staff Manager y el Lead Doctor, forman parte del equipo de MSC Magnifica, contribuyendo al éxito de este viaje alrededor del mundo.

Un itinerario global a través de cinco continentes

Durante cuatro meses, desde este 7 de enero y hasta el 5 de mayo, los viajeros a bordo de MSC Magnifica tendrán la oportunidad de explorar algunos de los lugares más fascinantes del mundo. Comenzando por el Mediterráneo, antes de cruzar el Atlántico hacia Madeira y el Caribe (Barbados, Granada, Bonaire y Curaçao). De ahí, se dirigirá hacia Sudamérica (con Colombia y tránsito del Canal de Panamá) para continuar por Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México, y poner rumbo a Estados Unidos (San Diego y San Francisco).

El itinerario seguirá por el Pacífico con Hawái y las paradisíacas islas de Tahití, Samoa y Fiyi, antes de explorar las costas de Nueva Zelanda y Australia, incluyendo Auckland, Sídney, la Costa Dorada y la Gran Barrera de Coral. Después, el viaje avanzará por Asia con Manila y Japón (Okinawa y Tokio), Corea del Sur (Busan), China (Shanghái) y Hong Kong, antes de continuar hacia Vietnam, Singapur y Malasia.

El tramo final llevará a los pasajeros a descubrir el océano Índico, con paradas en Seychelles, Mauricio y la isla de Reunión, para después bordear el continente africano, con escalas en Sudáfrica y Namibia. Desde allí, MSC Magnifica continuará su travesía por el Atlántico con escala en Cabo Verde, antes de poner rumbo de regreso al Mediterráneo, donde culminará esta extraordinaria circunnavegación alrededor del mundo.

Las claves del barco de la vuelta al mundo

Esta vuelta al mundo tiene algo especial. Tras apenas unos meses de reforma en astillero, MSC Magnifica vuelve al surcar los mares incluyendo, por primera vez, los espacios y comodidades de MSC Yacht Club. El barco ha formado parte de un ambicioso programa de MSC Cruceros para elevar la experiencia a bordo y, recientemente, ha salido del astillero en Malta tras ser reformado en tiempo récord. Así, el crucero de la vuelta al mundo incorpora, por primera vez, el concepto de "yate dentro de un barco".

El renovado MSC Magnifica también cuenta con un MSC Aurea Spa mejorado, un gimnasio Technogym® de última generación con salas de yoga y spinning, y dos nuevos restaurantes especializados: Butcher’s Cut, con cortes de carne de primera calidad, y Kaito Sushi Bar, inspirado en la auténtica cocina asiática. Si bien el barco ya cuenta con estas instalaciones premium, la experiencia completa de MSC Yacht Club comenzará a operar oficialmente desde mayo de 2026 en MSC Magnifica, por lo que la siguiente vuelta al mundo en la que se podrá disfrutar de esta experiencia es en MSC World Cruise 2027.

Más allá de esta novedad, combinando la artesanía tradicional con un diseño elegante, MSC Magnifica cuenta con servicios como una piscina cubierta con techo retráctil, para poder disfrutar de un baño perfecto sin importar las condiciones meteorológicas; y actividades deportivas como tenis, minigolf, bolos, billar, un gimnasio de última tecnología y una pista de jogging. Además, cuenta con una amplia oferta de entretenimiento a bordo, que incluye parques acuáticos, un cine 4D y espectáculos en el Royal Theatre, con 1.200 localidades. Podrán brindar en uno de los 12 bares y disfrutar de impresionantes comidas en 5 restaurantes.

¿Qué harán durante la vuelta al mundo?

Los cruceristas a bordo de MSC World Cruise 2026 disfrutarán de 15 excursiones incluidas. Entre las más destacadas se encuentran el recorrido histórico a pie por Cartagena en Colombia y la navegación por los canales de Tortuguero en Puerto Limón, Costa Rica. Podrán realizar un paseo panorámico con espectáculo cultural en Puntarenas y descubrir las maravillas coloniales de Antigua desde Puerto Quetzal, en Guatemala. En Nueva Zelanda, los pasajeros disfrutarán de una visita al Museo de Auckland y a los principales puntos de la ciudad, mientras que, en Australia, se incluye un tour para descubrir Sídney. En Asia, destacan la combinación de lo antiguo y lo moderno en Manila, una panorámica de Tokio, la experiencia del tren Maglev en Shanghái y el descubrimiento de la isla de Hong Kong.

El sudeste asiático llevará a los viajeros a los imprescindibles de Da Nang y a lo más destacado de Kuala Lumpur desde Port Klang; en el Índico, en Port Louis (Mauricio), se ofrecerá una inmersión en su patrimonio con experiencia en el Château Jardín. En África, se incluye un recorrido por los grandes iconos y el patrimonio de Ciudad del Cabo, y en Cabo Verde, un tour por la ciudad de Mindelo. Los pasajeros también tienen la posibilidad de reservar otras excursiones adicionales, tanto antes como durante el viaje.