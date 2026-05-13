Día Internacional de los Museos 2026: Todos los lugares y monumentos que abren gratis en Madrid

El próximo lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, cuyo objetivo es concienciar que "los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos".

Para celebrar esta fecha tan importante, muchos centros culturales de Madrid abren gratis y organizan talleres, conciertos o pases especiales. Sin duda, una cita de lo más interesante que puedes añadir en tus planes.

Museo Thyssen-Bornemisza en el Paseo del Prado de Madrid | iStock

Es por eso que en Viajestic hemos querido recoger en una lista todos los museos que abren gratis en Madrid los próximos días: