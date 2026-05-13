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Día Internacional de los Museos 2026: Todos los lugares y monumentos que abren gratis en Madrid
Madrid celebra el Día Internacional de los Museos (18 de mayo) abriendo gratis muchos de sus espacios culturales y ofreciendo actividades especiales durante varios días. Una ocasión perfecta para disfrutar del arte, la historia y la ciencia sin coste y con planes únicos en toda la ciudad.
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El próximo lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, cuyo objetivo es concienciar que "los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos".
Para celebrar esta fecha tan importante, muchos centros culturales de Madrid abren gratis y organizan talleres, conciertos o pases especiales. Sin duda, una cita de lo más interesante que puedes añadir en tus planes.
Es por eso que en Viajestic hemos querido recoger en una lista todos los museos que abren gratis en Madrid los próximos días:
- Museo del Prado: acceso gratuito a todas las salas y exposiciones temporales el 18 de mayo durante todo el horario de apertura.
- Museo Reina Sofía: Acceso gratis el 18 y el 22 de mayo, además de un festival de conciertos gratis con multitud de artistas.
- Museo Thyssen-Bornemisza: Acceso gratuito de 10:00 a 19:00 horas, aunque tienes que reservar entrada desde el 14 de mayo.
- Museo Arqueológico Nacional: Entrada gratis el 18 de mayo con horario ampliado de 09:30 a 20:00 horas. Además, hay visitas especiales el 14 y el 22 de mayo y apertura nocturna el 23 de mayo. El resto de días también tendrán actividades únicas como talleres y charlas.
- Museo Cerralbo: abre gratis el día 23 de mayo de 19:00 a 22:00 horas.
- Museo del Traje: el museo también abre gratis y, además, tendrá actividad inspirada en Agatha Christie el 23 de mayo, entre las 19:00 y las 00:00 horas.
- Museo Lázaro Galdiano: El domingo 17 la entrada es gratis y, además, ofrecerán 3 visitas guiadas también gratuitas. Entre sus actividades, habrá una recreación histórica de la Belle Époque.
- Museo del Ferrocarril: Abrirá gratis y de forma extraordinaria el próximo 17 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas. También contarán con una exhibición de maquetas ferroviarias, podrás visitar el interior de vehículos, talleres y más.
- CaixaForum Madrid: Entrada gratis el 17 de mayo, de 19:00 a 00:00 horas y el 18 de mayo de 10:00 a 20:00 horas.
- Museo de América: Acceso gratis el 23 de mayo.
- Museo del Romanticismo: Acceso gratis y un taller de baile de época llamado 'El baile viral de Los Bridgerton: ficción y realidad' el 23 de mayo de 11:00 a 13:00 horas. Reserva desde el 13 de mayo a las 10:00 horas.
- Museo Nacional de Ciencias Naturales: Abre gratis el domingo 17 de 10:00 a 20:00 horas y organizan varias actividades.
- Galería de las Colecciones Reales: Entrada gratis el 18 de mayo, puedes conseguirlas en taquilla.
- Casa Museo Lope de Vega: Abre de forma extraordinaria el 18 de mayo y tiene actividades especiales el 16 y 18 de mayo.
- Museo Naval de Madrid: visitas y talleres especiales los días 16 y 17 de mayo.
- Museo Nacional de Artes Decorativas: Abre gratis y habrá recorridos y actividades el 23 de mayo, de 18:00 a 21:00 horas.
- Museo de San Isidro: talleres arqueológicos gratis los días 16 y 17 de mayo y también organizan varias actividades con entrada libre hasta completar aforo.
- Planetario de Madrid: el martes 19, tendrá lugar la conferencia 'Cazando eclipses: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026' y tendrás la posibilidad de visitar en las instalaciones.
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