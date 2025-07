Las ciudades españolas donde mejor se come según The Times

Recientemente te contábamos cuál es la ciudad española en la que mejor se come según Karlos Arguiñano. Y es que el chef vasco eligió a Zarautz, en Guipúzcoa. Ahora la revista británica The Times ha elaborado un ranking con las mejores ciudades de España para comer.

El medio ha comenzado con una clara recomendación: "Llegar con hambre". "Con 17 comunidades autónomas y sus diversas recetas, este no es solo un lugar donde se come bien, sino un país donde la comida es la esencia de la vida cotidiana, conformando comunidad, tradición e identidad", dicen en The Times.

"Los españoles han convertido la comida en un ritual, una comunión pausada entre copas y pequeños platos repletos de paella con azafrán, jamón ibérico sedoso, pimientos brillantes y deliciosas lonchas de manchego", asegura la revista.

Pintxos de un bar de Vitoria | iStock

En primer lugar en el ranking se encuentra Bilbao: "Desde los elaborados pintxos en las callejuelas del casco antiguo hasta los gastrobares de Bilbao La Vieja, sin olvidar los numerosos restaurantes con estrellas Michelin, la calidad es excepcional".

A Bilbao le sigue, en segundo lugar, Sevilla y esto es lo que opinan en el periódico británico: "¿La receta de la felicidad? Una copa de fino, unas aceitunas y una tabla de jamón ibérico exquisitamente cortado en la barra de un bar tradicional".

Imagen de unos pinchos y unas tapas | iStock

En tercer puesto está Logroño: "Una de las paradas del Camino de Santiago, se ha labrado una reputación como centro de tapas. No es de extrañar: alrededor de su centro histórico hay unos 50 pequeños locales para probar, muchos de ellos especializados en uno o dos platos".

Tras Logroño se encuentran Oviedo, Madrid, Barcelona y San Sebastián. El listado lo cierran Valencia, Palma y Zaragoza.

Las ciudades donde mejor se come según The Times