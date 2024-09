La ciudad española donde mejor se come según el chef José Andrés

No es ningún secreto la calidad y riqueza de la gastronomía española. Tal es su exquisitez que fuera de nuestro país cuenta con un importante reconocimiento. De hecho, la revista National Geographic calificó la gastronomía de un pueblo de las Islas Canarias como "de altura". Hoy te hablamos de otro reconocimiento que ha recibido nuestra gastronomía por parte de una figura muy importante dentro de este mundo, el chef José Andrés.

El célebre cocinero ha recibido el II Premio Gaditano de Adopción, debido a su relación tan estrecha con la ciudad. En la ceremonia de estos premios, el fundador de la ONG World Central Kitchen quiso devolver el cariño recibido por esta ciudad de manera muy especial: "Como en Cádiz no se come en ningún sitio. No se come en ningún lugar mejor, y no sólo por el producto, sino por las historias que hay detrás", según recogió el periódico La Voz de Cádiz.

Además, el chef también reconoce que esta ciudad le "ha dado muchos amigos, también muchos gaditanos de adopción, porque quieren a esta tierra como nadie. Los de aquí y los que venimos de fuera". Este medio también ha explicado que es muy común ver a José Andrés por algunos restaurantes de la ciudad, como es el caso del Mercado de Abastos Ingeniero Torroja, en Algeciras, que visitó en mayo.

El chef mantiene un vínculo muy estrecho con Cádiz, pues, aunque nació en Mieres, Asturias, el cocinero pasó parte de su infancia entre San Fernando y Cádiz. Además, su mujer, Patricia Fernández de la Cruz, es natural de Algeciras. Por lo que la unión del chef con esta ciudad andaluza es más que obvia. Y, a partir de ahora, será aún mayor gracias al reconocimiento como gaditano de adopción.