Beneficios de viajar con tu perro: 5 razones para hacerlo y querer repetir

En plena mitad del mes de agosto son muchas las personas que están de vacaciones o que todavía no han disfrutado de su viaje. Y sabemos que viajar y que tu perro se quede en casa o en una guardería no es opción para muchos.

Recientemente, te mostrábamos el mapa con las mejores playas para perros de España y ahora queremos que conozcas 5 beneficios de viajar con tu perro y querer repetir una y otra vez.

Perro en una piscina | iStock

Desde hace casi tres décadas, en Rusticae seleccionan alojamientos con encanto pensados para quienes valoran la autenticidad, el trato cercano y el disfrute de las pequeñas cosas. Y desde hace algunos años, cada vez más viajeros lo tienen claro: si su perro no viaja, ellos tampoco. Porque las mascotas no son un accesorio, son parte de la familia.

Viajar con tu perro es acompañarlo a descubrir nuevos olores, texturas y paisajes. Es compartir rutas, baños en el río, siestas al sol o desayunos en terrazas tranquilas. En definitiva, es vivir más plenamente.

Teniendo esto en cuenta, desde Rusticae han detectado cinco razones para viajar con tu perro... y querer repetir:

Mejora tu bienestar. Estudios científicos lo confirman: compartir tiempo con animales reduce el estrés y aumenta la serotonina. Si a eso sumamos naturaleza y desconexión, el combo es imbatible.

Te conecta con el presente . Los perros no tienen prisa. Se detienen, huelen, observan. Y tú, a su lado, también.

Fortalece vuestro vínculo. Explorar nuevos espacios y experiencias juntos refuerza la confianza mutua y el lazo afectivo.

Hay cada vez más alojamientos pensados para ellos.

La alimentación es clave para su bienestar. Es importante mantener su dieta habitual también durante las vacaciones. Consulta con tu veterinario antes del viaje y asegúrate de llevar su comida y agua siempre a mano.

Conscientes de esta creciente necesidad, Rusticae y Nature'sVariety han unido fuerzas para dar visibilidad a los beneficios de viajar con perro y promover el turismo petfriendly a través de una selección de alojamientos donde humanos y animales disfrutan por igual.