La ciudad de España que está entre las "más inteligentes" del mundo, según un estudio

Zúrich, Oslo y Ginebra son las ciudades con mejor equilibrio entre bienestar y tecnología, mientras que Bilbao, en el puesto 30 a nivel mundial, es la urbe española con mejor nota, según la nueva edición de la clasificación de "ciudades inteligentes" que elabora anualmente la escuela de negocios IMD.

El podio de 2026 es idéntico al de 2025, mientras que Londres y Copenhague suben dos puestos para ocupar el cuarto y el quinto lugar, beneficiadas de las bajadas de Dubai y Abu Dhabi, en una clasificación que este año compara 148 urbes de los cinco continentes.

Zurich | Pixabay

Además de la ciudad vasca, la lista incluye a otras tres españolas: Madrid en el puesto 37, Zaragoza en el 63 y Barcelona, ya en la mitad baja, en el 94.

El ránking se calcula mediante encuestas a los habitantes de cada ciudad sobre el acceso a herramientas tecnológicas para facilitar los servicios y la participación, pero también sobre indicadores de bienestar como calidad de la sanidad, el tráfico, los espacios verdes, las oportunidades de trabajo o la percepción de la corrupción.

Bilbao | iStock

Bilbao, por ejemplo, puntúa especialmente alto en velocidad de internet (78,6 sobre 100) y posibilidad de adquirir entradas online para eventos culturales (83,4), pero también en oferta de ocio y cultural (83,3) o educativa (78,4).

IMD subraya que la destacada posición bilbaína se apoya en un alto nivel de satisfacción con el transporte público que muestra el "éxito a largo plazo de iniciativas de regeneración urbana como Bilbao Ría 2000 y del uso de analítica en tiempo real para la gestión de la movilidad".

Sin embargo, pese a su buena posición, "la ciudad enfrenta una presión significativa en el coste de la vida", como muestra el hecho de que un 81,5 % de los encuestados identifica la vivienda asequible como una prioridad.

Similares insatisfacciones con la vivienda tiene Madrid, lo que contribuye a su posición más baja, pese a sus iniciativas tecnológicas como la estrategia "Madrid, Digital Capital" y la implementación del sistema MiNT (Madrid Inteligente), que gestiona más de cinco millones de activos geolocalizados, destaca IMD.

Ciudad Prohibida de Pekín, Palacio Imperial | iStock

En la clasificación destacan las ciudades chinas, con Pekín en el puesto 16, Shanghai en el 20 y Hong Kong en el 21, mientras que las grandes urbes estadounidenses ocupan posiciones más discretas: Washington, la 39; Nueva York, la 45; San Francisco, la 72; y Los Ángeles, la 73.

Algunas europeas ocupan puestos sorprendentemente bajos en el ránking: Bruselas está en el 59, París en el 71, Milán en el 101, Lisboa en el 117, y Roma en el 143, la sexta empezando por la cola.

La capital japonesa, Tokio, también ocupa una posición baja en esta edición, la 98, diez puestos mejor que el año pasado.

"La 'inteligencia' de una ciudad no se basa sólo en las últimas tecnologías, pues las puntuaciones altas suelen coincidir con percepciones ciudadanas de buen gobierno, transparencia, y servicios digitales efectivos", subraya IMD.