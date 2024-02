Catedral de Santa María de Girona: ¿Sabías que allí se rodaron varias escenas de la serie ‘Juego de Tronos’?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Cataluña, concretamente a una de las ciudades con más encanto. Estamos hablando, cómo no, de Girona. Entre sus numerosas construcciones y monumentos, hay algo que no pasa absolutamente desapercibido. Estamos hablando, cómo no, de la Catedral de Girona.

Se trata, sin lugar a dudas, del punto de interés turístico más destacado de la ciudad catalana. Y siendo honestos, no es para menos. Esto se debe no solamente por la gran historia que hay detrás, sino también porque este templo ha sido protagonista en numerosas películas y series, como es el caso de Juego de Tronos.

La Catedral de Santa María de Girona, a través de su historia

En el año 1015 este templo estaba en un estado ruinoso por lo que se optó por construir uno nuevo, dedicado a Santa María, cuya consagración se llevó a cabo en 1038. El campanario data del año 1580 y es obra de Joan Balcells, aunque las obras no empezaron hasta 1751. Entre los siglos XIV y XVIII la estructura de la iglesia se sometió a un gran número de reformas.

En cuanto a la iglesia, en un lugar adosado, encontramos el conocido como Tesoro de la Catedral donde, entre otras cuestiones, destacan tres piezas de un enorme valor: el Tapiz de la Creación (pieza prácticamente única en el mundo), el Beato de Girona y la arqueta árabe de Hixem II.

Catedral de Girona | Imagen de Arnaugir (talk) en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

En relación al antiguo campanario de este templo, que se erigió en el siglo XI, cuenta con nada más y nada menos que siete pisos de altura. En cuanto a la monumental torre de 67 metros de altura, encontramos en su cúpula un elemento que no pasa desapercibido: un ángel de bronce. Además, cuenta con un total de 6 campanas, siendo la más popular la conocida como “Benita”.

Un dato de lo más curioso y que pocos descubren cuando visitan esta imponente Catedral, es que el reloj tiene el número cuatro mal expresado en numeración romana. Al igual que ocurre con el Reloj de la Puerta del Sol de Madrid, está puesto “IIII” cuando, en realidad, es “IV”.

Actualmente, de esa Catedral que en origen era de estilo románico tan solo quedan el claustro y la mitad norte del campanario. Los otros elementos fueron destruidos para erigir el templo gótico actual. Sea como sea, es absolutamente única en todos los aspectos, por lo que merece la pena visitarla. ¡Sí o sí!

Fachada de la Catedral de Girona | Imagen de Catalan Art & Architecture Gallery (Josep Bracons) en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Si hay algo por lo que llama la atención, sobre todo en las últimas décadas, es por aparecer en un gran número de películas y series con un gran prestigio a nivel internacional. Es más, en esta Catedral se han grabado diversas escenas de históricas producciones como es el caso de la película ‘El Monje’ o la serie ‘Juego de tronos’. ¡Su belleza es absolutamente impactante y cautivadora!