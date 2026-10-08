China inaugura un sorprendente parque temático en una antigua fábrica con atracciones, tiendas, exposiciones y una zona gastronómica

China sigue sorprendiendo con sus propuestas turísticas y esta vez lo ha hecho en Chongqing, una ciudad situada en el suroeste del país que acaba de inaugurar un nuevo complejo turístico construido sobre una antigua fábrica. El espacio ha despertado una enorme expectación y ha recibido casi 100.000 visitas diarias durante sus primeros cuatro días de apertura, coincidiendo con las vacaciones del Día Nacional de China.

El área central de la primera fase de Meixin No. 2 Foreigner Street, ubicado en el distrito de Ba'nan, es un proyecto que busca dar una segunda vida a las antiguas instalaciones industriales y transformarlas en un atractivo turístico. Para ello, se han rehabilitado diferentes espacios de la fábrica, convirtiendo los talleres en zonas comerciales y las instalaciones industriales en lugares de ocio y entretenimiento.

Una de las principales particularidades de este complejo es que combina la actividad industrial con el turismo cultural, ofreciendo a los visitantes una experiencia diferente a la de los destinos turísticos tradicionales. Su diseño permite descubrir el pasado industrial del lugar mientras se disfruta de una amplia oferta de actividades.

Entre sus principales atractivos destacan las salas de exposiciones, las calles comerciales y una curiosa zona gastronómica de fondue con temática industrial, donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía local en un entorno poco habitual. Además, el recinto cuenta con diferentes propuestas de entretenimiento para todos los públicos.

La inauguración de este nuevo espacio supone una apuesta por la transformación de antiguas zonas industriales en destinos turísticos, una tendencia que permite recuperar edificios en desuso y darles una nueva función. Y, a juzgar por las cifras de sus primeros días, ha conseguido despertar el interés de miles de visitantes.